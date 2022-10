Nad výsledky komunálních, natož senátních voleb si nesmí dovolit mávnout rukou žádný centrální politik. Pominout snad může jen obce a menší sídla, kde skutečně vyhrávají „sousedé“, tedy kandidáti, jež každý volič osobně zná. Ovšem i do těchto hlasů se promítá celkové naladění společnosti, a to už musejí brát v potaz všichni.

Pro pětikoalici proto musí být budíčkem, že se SPD Tomia Okamury dostala do všech zastupitelstev krajských měst i Prahy. Má o 184 víc mandátů než v roce 2018. V prvním kole senátních voleb porazila demonstrující advokátka Jana Zwyrtek Hamplová lidoveckou místopředsedkyni a dosavadní senátorku Šárku Jelínkovou. V Ostravě, Olomouci, Přerově, Prostějově, Zlíně, Jihlavě s náskokem vyhrálo hnutí ANO.

Marian Jurečka se může radovat z pěkného výsledku co do celkového počtu křesel v zastupitelstvech, ale z hlediska celostátní politiky to na jeho Moravě není nic moc. S ještě větším důrazem lze stejné konstatování uplatnit na STAN.

Nestačí mít pravdu. Politik ji musí umět prodat

Jak tedy skončené hlasování ovlivní celostátní politiku? Na první pohled možná nijak. Premiér Petr Fiala, jehož ODS si vedla dobře, bude chtít za každou cenu zachovat vládní pětikoaliční formát, tudíž nesáhne k výměně žádného ministra. Přitom minimálně odchod Jozefa Síkely (za STAN) by mu prospěl, neboť je nejen hlavním terčem opozice, ale k srdci nepřirostl ani veřejnosti, ačkoli je nejvytíženějším členem vlády. Zátěží je i Vít Rakušan jako předseda STAN, jenže s ním si premiér nemůže dovolit hýbat, protože drží třiatřicet poslaneckých křesel.

Zdroj: DeníkA byť Fiala zdůrazňuje, že do povolebního vyjednávání centrum zasahovat nebude, zajisté vnímá, že v Ostravě se pod taktovkou suverénního Tomáše Macury z ANO rodí spojenectví se Spolu.

Podobné v opačném gardu nevyloučila ani brněnská primátorka z ODS Markéta Vaňková a za ní vykukující ministr spravedlnosti, koryfej brněnské politiky Pavel Blažek. Suverenita Martina Kuby (ODS) na jihu Čech, který je reálným vítězem volebního klání v Českých Budějovicích, by Fialu taktéž mohla znepokojovat. Dnes hejtman, zítra premiér?

Babišovo hradní odcházení

Velké starosti má vládní místopředseda a šéf Pirátů Ivan Bartoš. Pražský primátor Zdeněk Hřib pravděpodobně neobhájí svůj post a bude se možná zdráhat vytvořit koalici se Spolu vedenou Bohuslavem Svobodou. Vadí mu v ní nejen Jiří Pospíšil z TOP 09, ale i Jan Wolf z KDU-ČSL, který čelí trestnímu stíhání.

Největší šrapnel ovšem odpálili Piráti a stanaři v Plzni, kteří si hodinu po zavření volebních místností plácli s hnutím ANO a dvěma kandidáty za SPD (jedním z nich je Jan Kůrka, bývalý člen Zemanovců), přestože tady o pár desetin dosáhlo na zlato Spolu. Pozoruhodné je, že mezi Piráty jei Pavel Šrámek, syn stejnojmenného bývalého poslance za ANO.

Ivan Bartoš zuří a chce využít opravný mechanismus, šéf poslanců ODS Marek Benda mluví o děsivé koalici. Plzeň přitom byla vždy pravicovou baštou, avšak letos se i zde cosi změnilo.

Hradní tajenka poodhalena

Pokud vláda citlivě nezareaguje na tyto tektonické pohyby, brzy se nemusí stačit divit. Ve štábu ANO panovala skvostná nálada a Andrej Babiš vypadal, jako že se právě rozhoduje, zda sáhne po premiérském či prezidentském úřadu. Jeho vrchní propagandista Marek Prchal mi mimochodem řekl, že už ví, jak lze pro Babiše získat i druhé kolo souboje o Pražský hrad.

Pakliže se ANO probojuje do vlád důležitých měst typu Brna či Plzně a získá deset a více senátních křesel, měl by Petr Fiala rychle přijít s nějakým účinným protitahem.