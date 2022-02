Třicet let ticha a rozplizlosti

Eva Turnová

je hudebnice a spisovatelka

„Bála jsem se, byla to zbabělost, strašně se za to stydím, velice se omlouvám.“ Helena Vondráčková by se prý naopak ráda aktivně zúčastnila, ale byla bohužel na festivalu v Sopotech.

Když za námi, o čtvrt století později, přišel režisér Národního divadla Ivan Rajmont, jestli bychom před představením Rokenrol nehráli pokaždé s kapelou Plastic People naživo, měli jsme smíšené pocity. Signatáři Charty mají hrát v místě, které je zatížené touto podivnou historickou událostí?

„Ále, barák za to nemůže, tak to trochu odlehčíme,“ řekl saxofonista Vratislav Brabenec, který si za podepsání Charty odseděl rok a půl ve vězení.

Nastal den premiéry, proběhl slavnostní přípitek, filmový štáb Reuters rozestavěl své kamery pod jevištěm. Vráťa Brabenec spontánně do mikrofonu prohlásil, že dnešní doba by si zasloužila defenestraci, a sklidil obrovský aplaus. Začali jsme hrát, po prvních taktech ale rozjetý Vráťa zakopl o kabel, zavrávoral a řítil se na mou basovou bednu. Vstoupila jsem rychle mezi reprobednu a saxofonistu, který po mně vzápětí sjel jako po klouzačce. Narovnal se, ale nechytil balanc a sjel ještě třikrát, zatímco já jsem hrála dál a tvářila se, že se nic neděje.

Po představení za námi do šatny přišel kameraman z Reuters.

„Tak to máme natočený. Na začátku tam byl nějakej nezvyklej pohyb, tak jsme na to zazoomovali, zítra to v Anglii odvysíláme.“

Hned po něm přišel režisér: „Tak vám moc děkuju, příště kdybyste to, pane Brabenče, odlehčil trochu míň. A paní Evo, nemusíte se hned přidávat.“

„To by si ale pan Brabenec rozčísnul čelo,“ řekla jsem.

„Já vím, jste dobrá parta.“

„A ne žádná antiparta,“ řekl Vratislav.

