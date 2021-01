Protože úsměvy drobátko zmizely a není to jen kvůli tomu, že naše tváře zakrývají roušky. Kvůli zavřenému, ochrnutému, nemocnému světu, kvůli zmatku, který zavládl, kvůli všem nejasnostem kolem ekonomiky, cestování, nemoci i budoucnosti, hodně lidí upadlo v depresi. Já bych tomu raději říkala poetičtěji, tak, jak tomu říkávali básníci v dobách, kdy je ještě někdo četl (a možná teď zase začal), nazvala bych ten stav smutkem.

Smutek úzce souvisí se samotou. Vzpomínám, jak jsem kdysi svojí talentovanou mladší dceru zavřela samotnou do pokoje s tím, že nesmí vyjít, dokud nesloží písničku. Po nějaké chvíli vyšla s pláčem. A s písničkou. Udělalo se jí strašně smutno. Vzpomínám, jak jsem sama sobě strašně vynadala za nelidské chování. Ale písnička to byla výborná! Objala jsem dceru a už nikdy na ní žádné tvůrčí násilí nepáchala.

Ale když si teď tuto událost připomínám, připadá mi, že ta poněkud směšná situace vystihuje v malém to, co se nám teď děje. Čímž chci říct: trocha smutku neškodí. Ani trocha samoty. Zvláště, když máme světlo na konci tunelu. Samota souvisí s poezií. S poezií života. Jak říká klasik Jiří Suchý: „Trocha poezie nikoho nezabije.“ Pojďme o smutku mluvit. Smí se to! Pandemie prolomila jedno moderní happy tabu. „Jak se máš?“ „Hrozně. A ty?“ „Příšerně,“ dneska člověk slyší na každém rohu. Ano, je to smutné. Třeba je v tom něco dobrého.

Smutek může být tvůrčí a nabíjející, pokud se s ním správně zachází, Pokud se ho člověk nebojí, pokud ho k sobě prostě pustí, zkoumá ho a hýčká jako poklad, který je potřeba vykopnout. Usedněme se svým smutkem a napišme si všechny své touhy, sny a přání, vše, nač nemáme za normálních nepandemických okolností čas. Popřemýšlejme, zda a jak bychom si to mohli splnit. Udělejme si mapu snů a přání a vyražme do cíle. Vladimír Holan píše v básni K rozjímání: … Jenomže právě zavřené dveře jsou dokořán. Asi není náhoda, že se mi tahle knížka nedávno otevřela na této stránce.

Názory zde zveřejněné přinášejí různé pohledy publicistů a osobností, ale nevyjadřují stanovisko Deníku.