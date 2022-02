„Bude válka?“ přišla se mě o víkendu zeptat moje žena Lída. S kamarádkami to po mobilu řešily od sobotního poledne. Muž jedné z nich už dokonce začal nakupovat zásoby, protože zjistil, že doma žádné válečné rezervy nemají. Odpověděl jsem, jak jsem nejlépe uměl: „Nevím.“ „Ale ty to přece musíš vědět, vždyť o tom píšeš?!“ řekla mi na to Lída téměř naštvaně. „Je to pravděpodobnější než před týdnem, ale pořád to nikdo neví. Asi ani Putin,“ pokusil jsem se vysvětlit nemožnost jednoznačné odpovědi.