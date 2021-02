Takto jednoduchá rovnice se stala v Česku peklem. Nový stavební zákon z něj chce udělat aspoň očistec. Opozice dokonce slibuje, pokud projdou její změny, ne snad přímo nebe nýbrž aspoň jakési pohodlí.

Jenže když se podíváme na jeden z pozměňovacích návrhů, pod nímž jsou podepsáni mezi jinými poslanci Ivan Bartoš za Piráty a Martin Kupka za ODS, znovu páchne sedmým kruhem pekla. Co poslanci chtějí? Takzvaný stavební poplatek, který byste odváděli obci. Nanejvýš tisíc korun. Ovšem za metr čtvereční. Když jste se zadlužili, vyplenili rodinný rozpočet, postavili jste si konečně dům či koupili byt snů, doplatíte další berni. Několik desítek nebo stovek tisíc.

Superdrahé zdejší bydlení ještě podraží.

Jak může takový úlet vůbec napadnout soudného člověka?

Pro každý úlet se najdou tisíce důvodů. Rozumné věci obvykle stačí jeden jediný, ptákovina jich má vždycky spoustu. V tomto případě je hauzírováno jakýmisi prospěšnými stavbami, občanskou vybaveností a tak dál. Prý se nám nemají dál rozlézat sídla bez této vybavenosti. Ale u všech všudy, neplatí si to občan už dávno ze svých daní? Jistě, teď mu je vláda konečně o něco snížila. Tak šup, najdeme cestu, jak mu zas naložit.

Ekoteroristé byli kdysi viděni, jak přesazují vzácné oplégry tam, kde nikdy nerostly. Jen proto, aby zabránily stavbě, díky které se měli konečně nadechnout obyvatelé Plzně. Ekoteroristé si za všech okolností myslí, že příroda je důležitější než člověk. Jsou jejími samozvanými mluvčími.

Pánové Bartoš a Kupka uvažují podobně. Myslí si, že obec je důležitější než jednotlivec. V případě Pirátů se to snad dá ještě s jejich ideologií skloubit. Koketují se zabíráním volných bytů a sdílením všeho možného (na rozdíl od Marxe zatím nežádají sdílení žen). V případě občanského demokrata je to zrada ideálů. (Ani první ani poslední, ale to ji neomlouvá.) ODS rozumně překousla nechuť k Andreji Babišovi a pomohla mu prosadit snížení přímých daní. Teď se je snaží nepřímo vrátit.

Navíc zvlášť nešťastným způsobem. Dokud se u nás nezlevní a výrazně nezrychlí stavby, budeme nadále sice civilizovanou zemí, leč druhé kategorie.

Vládní návrh není dokonalý a je zatížen nesmyslnými kompromisy se zájmovými skupinami. Navíc se nejspíš rozpustí v žíravém moři byrokratické státní správy.

Stavební poplatek je ovšem vyložený nesmysl. Je zamířen proti lidem s poukazem na jakési abstraktní dobro obcí. Z tohoto hlediska připomíná pokus o jakýsi socialismus. A to je peklo nejen pro ty, kdo chtějí stavět.