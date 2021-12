Mezi kandidáty na ministry ve Fialově vládě se jméno starosty Dolních Břežan a místopředsedy STAN Věslava Michalika zvláště vyjímalo. Je autorem kvalitního ekonomického programu dvojbloku PirSTAN Bilion pro republiku, odborníkem na finance, člověkem s mezinárodní rozhledem a hlubokými znalostmi.

Přesto nikdy neměl být nominantem na ministra průmyslu a obchodu. Půjčky od kyperské firmy, kterou skrytě vlastnila jeho manželka, či byznys se solárními elektrárnami zkrátka nemohly projít. Tisíckrát může Michalik tvrdit, že všechno bylo naprosto legální a zdaněné a v případě vstupu do vlády by se podnikatelských aktivit vzdal, stejně je to k ničemu.

Šéfka TOP 09 za hranou

Po čtyřleté opoziční masáži premiéra Babiše za jeho střet zájmů a předvolební bombě v podobě Pandora Papers to zkrátka Michalik nemohl ustát. Šéf STAN Vít Rakušan uvedl, že jeho rozhodnutí vzdát se kandidatury je důkaz nové politické kultury a že to udělat nemusel, neb je čistý jako lilie. Na to je krásné anglické slovo: bullshit neboli kecy. Pokud by to tak bylo, udělal by Rakušan velkou hloupost, kdyby se ho jako skutečného fachmana zbavil. Petr Fiala nestartuje zrovna ideálně. A to se ještě do toho s plnou vervou nepustil prezident Zeman.