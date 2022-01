Dostat covid dnes nepředstavuje pro lidi takovou komplikaci jako dříve. Při bezpříznakovém průběhu člověk po týdnu může opět běžně fungovat. Proto se objevují mezi lidmi názory, že se vyplatí se nakazit, když za týden je člověk v pořádku a může půl roku žít jako před covidovou dobou, pouze s vydaným certifikátem. Otázkou však je, jakou imunitu omikron zajistí. A neobjeví se u lidí s mírným průběhem covidu nečekané následky s odstupem času?

Lidé by měli být obezřetní. Covid je stále nemoc, která může zabíjet nebo přinášet velmi nepříjemné a vlekoucí se vedlejší účinky. Podle údajů z plošného testování ve školách dokonce někdy pětidenní karanténa nestačí. V některých třídách totiž po skončení karantény byly opět naměřeny pozitivní výskyty, a tak šla karanténa nanovo.

Není za zkracováním karantény skrytá snaha dostat lidi co nejdříve zpět do práce? Zavedlo se také samotestování ve firmách, kde při pozitivitě člověk nemusí na ověření výsledku PCR testem, ale stačí mu zůstat týden doma. Když po té době bude mít v práci test negativní, může zase fungovat jako dřív, jakoby se nic nestalo. Jak je možné, že se z obávané nemoci stala pro velkou část lidí jen týdenní neschopenka? Možná by nebylo od věci nechat při covidu, ať s jedná o jakoukoliv variantu, karanténu na čtrnáct dní. Přednější by přece mělo být zdraví a ne rychlý návrat na trh práce.

