Zmatky, které vláda dnes a denně produkuje v souvislosti s očkováním, protiepidemickými opatřeními, kompenzacemi, jsou vodou na opoziční mlýn. Nebýt voleb možná by premiér Andrej Babiš našel odvahu k nepopulárním sdělením. Už před Vánocemi mohl utnout dohady o lyžařské sezoně. Kdyby to udělal, nemuseli vlekaři zasněžovat a hoteliéři objednávat zboží. Všichni měli dostat odpovídající náhrady a pro tuto nešťastnou zimu nechat zavřený krám. Vzbuzováním planých nadějí vláda jen rozvířila kolotoč frustrací a nenávisti. Podobně neslané nemastné přešlapování na místě věci jen zhoršuje. A stát dělá směšným. Jak říká imunolog Václav Hořejší, je absurdní, že vláda neumí srozumitelně sdělit, co je zakázáno, a zároveň sankcionovat porušení pravidel. Důrazná doporučení, apelya varování jsou – jak se ukazuje– k ničemu.

Všechny tyto kroky připravují vládní ANO a ČSSD o body. Nejhůř je však na tom KSČM, která Babišův kabinet drží u moci tři roky. Svaly jí nejvíc narostly při schvalování rozpočtu, kdy svoje hlasy vyhandlovala za deset miliard, jež měly putovat z investiční armádní kapitoly do vládní rezervy. Jakmile to proběhlo, Babiš oznámil, že v lednu se celá částka vrátí vojákům. Zatím dostali půlku, zbytek má následovat v únoru. Z komunistů udělal užitečné idioty. Evidentně jim to nevadí, neboť svalíky ukázali i při prodloužení nouzového stavu. To zase ústy poslance Ondráčka žádali o spuštění vleků a návrat dětí do škol. Nedostali nic.

Zachází-li s nimi takto partner, který by teoreticky měl být na nich závislý, nemohou čekat ve volbách nic jiného než ostudný výprask. Je ale možné, že jsme svědky předehry vypovězení toleranční smlouvy mezi ANO a KSČM. To by bylo výhodné pro obě strany. Žádné zásadní zákony už na pořadu nejsou a před voliči budou vypadat jako rivalové daleko lépe než coby spojenci.

ČSSD ztratila důvěryhodnostv okamžiku, kdy se poslanci ANO spojili s ODS a převálcovali ji při hlasování o snížení daně z příjmu na 15 procent.

Andrej Babiš ví, že musí říjnové volby vyhrát. Jedině tak bude mít šanci pokračovat v premiérské funkci. Avšak musí sehnat další hlasy do požadované stojedničky. Může hledat u SPD, jejíž předseda Tomio Okamura se snaží přesvědčit veřejnost, že je fajn chlapík, který hájí české národní zájmy a slušné pracující lidi. S ním by však Babiš narazil v EU, a proto bude vyhlížet parťáky spíše u lidovců a ODS. Trojblok, který asi nezvítězí, plánuje rozpojení do jednotlivých klubů hned po volbách. Petr Fiala rezignuje. Nastoupí Martin Kuba, pro nějž má Babiš jen slova chvály. Pragmatik Marian Jurečka už ve vládě s ANO seděl, takže proč to nezopakovat?

Zajisté to může dopadnout jinak. Když obě předvolební koalice necuknou, Babiš většinu nesežene. STAN a Piráti by museli jednat promyšleně. Nabídnout trojbloku Spolu slušné zastoupení ve vládě, přijatelné programové ústupky, a bude-li to nutné, vyměnit i kandidáta na předsedu vlády. Pro ODS a lidovce by byl totiž Vít Rakušan přijatelnější než Ivan Bartoš.