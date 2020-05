Náš stát nás měsíc věznil

Je to jako probudit se ze zlého snu. Co to celé, sakra, mělo znamenat? Kdo a proč to vlastně nařídil? Jak se něco takového mohlo stát a může to někdo v budoucnosti zopakovat? Co můžeme udělat pro to, aby se to už nikdy nestalo? Kdo to vymyslel a kdo se z toho bude zodpovídat?

