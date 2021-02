V úterý 26. ledna prošla novela prvním čtením v poslanecké sněmovně, tak doufejme, že se nezasekne ani ve druhém a ani v tom třetím. Troufám si totiž tvrdit, že je zapotřebí jako sůl. Mimochodem, samotné ministerstvo průmyslu a obchodu hovoří o potřebě přijmout novelu energetického zákona už od května 2018. Vláda ji schválila letos v březnu, jenže u poslanců se proces poněkud zbrzdil.

Novela řeší více nashromážděných problémů, ale hlavní změnou bude právě dlouho slibované posílení ochrany spotřebitele. Zavést má zákaz smluv na dobu delší než 36 měsíců, zákazníci nově získají možnost odstoupení od smluv uzavřených po telefonu bez sankcí, bude zaveden zákaz smluvních pokut u souvisejících smluv anebo omezení plných mocí, které energošmejdi často zneužívali.

Pokud novela projde, přinese také omezení činnosti často agresivních zprostředkovatelů prodeje energie. Vůbec poprvé vymezuje pojem zprostředkovatel a zprostředkovatelská činnost. Narovnává tím současný stav, kdy dozoru Energetického regulačního úřadu (ERÚ) podléhají pouze dodavatelé energií, kteří musejí být držiteli licence, zatímco s energošmejdy musela bojovat ČOI, která má i spoustu jiných úkolů. Nově budou všichni zprostředkovatelé dohledatelní v elektronickém registru ERÚ a ty nepoctivé bude možno mnohem lépe trestat.

Zprostředkovatel bude mimo jiné povinen spotřebitele informovat o skutečnosti, že s ním jedná jako zprostředkovatel, prokázat se osvědčením a sdělit mu svou totožnost, adresu sídla, identifikační číslo a registrační číslo. Naopak spotřebitel dostane právo kdykoli bez postihu odstoupit od smlouvy o zprostředkování v energetických odvětvích, zatímco dnes musí u nefér smluv vysokým pokutám.

Takto by to mělo vypadat v ideálním světě, ale vyhráno zatím rozhodně není. To by totiž nebyli šmejdi, aby se jen tak smířili s vyhlídkou na konec svého výnosného byznysu. Není tajemstvím, že nejde jen o vykutálené jednotlivce, kteří cílí na důvěřivé seniory, ale jsou mezi nimi i velké firmy s milionovými tržbami. Pro takové hráče není problém zaplatit si špičkové lobbisty a pokusit se ovlivnit zákonodárce, aby pozměňovacími návrhy nová práva spotřebitelů rozmělnili do té míry, že budou nefunkční. Konečně nestalo by se tak poprvé ani naposledy.

Ale na druhou stranu nás už zkraje října čekají volby, ve kterých se bude rozhodovat o složení nové poslanecké sněmovny. Jen málokterému politikovi napříč všemi stranami by se chtělo voličům vysvětlovat, proč nezvedl ruku pro posílení jejich spotřebitelských práv a místo nich dal přednost zájmům energošmejdů. Navíc zpravodajem zákona je Patrik Nacher, který se ochraně spotřebitele věnuje už dlouhá léta, takže ostatní poslanci to budou mít se snahou o pomoc šmejdům dost těžké.

Každopádně opatrnost a obezřetnost jsou v případě energošmejdů i nadále velmi žádoucí. O tom svědčí také fakt, že na stránkách smejdumzmar.cz stále přibývají nové příběhy podvedených lidí. Ti nečekají na kouzelníka, ale na novelu, která je ochrání například před nabídkou hygienických roušek proti podpisu, jenž je ve skutečnosti souhlasem s uzavřením smlouvy o změně dodavatele energie.

Autor je prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a viceprezident Hospodářské komory ČR