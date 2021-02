Jestliže se na úkor starých, nemocných či zdravotníků očkují vysocí státní úředníci nebo manažeři a jejich rodinní příslušníci, nepomohou výmluvy, že vakcína by se prý jinak musela vyhodit, nebo že jde o reklamu na očkování, jak tvrdil jeden krajský politik, když nechal protekčně naočkovat i manželku.

Asi nejednoho obyčejného člověka, jehož matka v pokročilém věku či babička čekají na očkování, zamrzelo, že se mezi předbíhající zájemce o vakcínu zařadil i populární restauratér Zdeněk Pohlreich. Ten se nechal již na začátku ledna přednostně očkovat ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Někdo řekne: „kuchař se stará, kuchař má“, problém ale je, že se tak stalo ve veřejné nemocnici za veřejné peníze a hlavně v extrémním nouzovém čase, kdy nejsou vakcíny pro potřebné a silně ohrožené.

Autor je právník a vysokoškolský pedagog

Nedávno jsem si vzpomněl na jeden starší díl Ano šéfe, kde šéfkuchaře Pohlreicha při návštěvě hodnocené restaurace napadlo, že bude do kuchyně vodit hosty, aby jim ukázal „jak se vaří, že to bude skvostná supershow“. Majitelka restaurace mu tehdy odpověděla: „A to ti lidé mají potravinářský průkaz, že je budu moct brát z ulice do kuchyně?“ Šéf Pohlreich se tehdy rozčílil nad křupanstvím a zápecnictvím českých lidí, kteří se prý více starají o razítka, než o byznys…

Když se na to podíváme z hlediska dnešní epidemické situace, tak jeho nápad vodit lidi do kuchyně ukazuje, jaký je jeho vztah k protiepidemickým a hygienickým předpisům. Ale vakcínu si zajistil promptně.

Snad je objektivní ještě znovu připomenout, že Zdeněk Pohlreich není jediný, kdo ve frontě na vakcínu předbíhal. Přednostně se nechali naočkovat třeba Zdeněk Kabátek, ředitel VZP, ředitel Státního zdravotního ústavu Pavel Březovský (ten již mezitím rezignoval), starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová nebo náměstkyně ministra zdravotnictví Alena Šteflová.

Nepochybně i řada dalších prominentních osob, které měly to štěstí, že se to na ně neprovalilo. Protekcionismus také nekvete jen u nás, například na Slovensku si cestu k vakcíně zkrátila kupříkladu známá tenistka Dominika Cibulková.

Závěr je prostý: předbíhat se nemá v jídelně, byť by byla jen školní, předbíhat se nemá ani na ve frontě na lístky na koncert, předbíhat by se nemělo ani na úřadech. A určitě by se nemělo předbíhat za nouzového stavu ve frontě na očkování, bez něhož může jít někomu skutečně o život. Buďme k sobě navzájem ohleduplní a slušní.

