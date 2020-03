Výbornou práci odvedl trenér Šilhavý, který dokázal z našich hráčů vymáčknout maximum. Trochu se obávám, jestli zima nepřidělala českému trenérovi několik vrásek navíc. Nejsem zastáncem velkých odchodů, a to se bohužel stalo. Na podzim z nároďáku čišel duch pražské Slavie, čehož kouč Šilhavý využil. Nyní se bojím toho, že tento duch zmizel a trenér je opět na začátku. Na jaře bude mít daleko těžší tým sladit, poněvadž hráči, kteří odešli, mají dost starostí s tím, aby ve svých nových klubech hráli.

Když si vzpomenu, za jakých okolností naše reprezentace udělala dobrý výsledek, tak byla postavena na jednom týmu a hráčích z české ligy. Vezměte si, že posledním úspěchem bylo Euro 2012 v Polsku, kde kostru tvořili hráči Plzně. V loňské úspěšné kvalifikaci to byli pro změnu slávisté. I v minulosti tento jev platil při většině úspěchů.

Stálo by za to se zamyslet nad tím, proč se neustále podceňuje česká liga. Panu Šilhavému fandím, hlavně ať hráčům drží zdraví, stoperům obzvlášť, ať si Souček vybojuje místo ve West Hamu a Schick si udrží parádní formu z uplynulých měsíců. U něj je jasně vidět, že někdy méně znamená více, na mysli mám jeho odchod z AS Řím do Lipska.

Kdo je Tarzan, nový expert Deníku

Petr Průcha, bývalý útočník Chmelu Blšany. Do ligy se fotbalista z Nového Bydžova, který prošel mládeží v Hradci Králové, dostal díky výkonu v exhibičním zápase proti Kozlovně Ládi Vízka. Při přáteláku zaujal trenéra Blšan Miroslava Beránka. Proslul tvrdou, ale férovou hrou. Nyní trénuje mládež v novobydžovské Cidlině, navíc píská krajské soutěže. Nebojí se pojmenovat a poukázat na problémy v českém fotbale.

