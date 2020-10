Tarzanův pohled: Nechápu, proč se nehraje liga

Je to divná doba. V životě by mě nenapadlo, že něčemu takovému budu někdy čelit. Jako trenér to mám těžší v tom, protože za této situace nelze nic naplánovat. Dále řeším, když je hráč nachlazený, nebo má kašel, jestli ho nepošlu domů, protože se člověk pod tíhou zpráv bojí, že by mohl být nakažený. Nyní máme vynucenou přestávku, nikdo neví, jak to bude dál.

