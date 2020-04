Náskok před koronavirem máme díky Vietnamcům Jedním ze symbolů března 2020 jsou srdíčka na vietnamských obchodech. Podíl vietnamské komunity na správné první reakci byl zásadní.

První případ koronaviru byl v Česku potvrzen 1. března. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch 4. března v televizi prohlásil: „Nemám respirační roušku připravenou, nemyslím si, že v tuto chvíli je to v Česku nezbytné.“ Lékař a poslanec ODS Bohuslav Svoboda k tomu dodal: „Roušky, co jsou v lékárnách, jsou skutečně spíš tak pro ty Japonce, když se rvou všichni do vlaku nebo tramvaje.“