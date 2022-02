A tak to zkouší znovu. Kolem Ukrajiny soustředil sto tisíc vojáků, tisíce tanků, stovky letadel, desítky lodí a brnká až do prosince celému Západu na nervy. Drzost, s jakou po přijetí francouzského prezidenta Emmanuela Macrona prohlásil, že NATO přece nebude chtít bojovat s Ruskem, protože Rusko je jaderná mocnost, a že v takové válce by nebylo vítězů, je donebevolající.

Slovensko je sice už Západ, ale Rusko to s ním nevzdalo

Ale ukazuje jedinou věc, na kterou Rusko, polovyspělá zeměs HDP státu New York, spoléhá. Na to, že Rusko je připraveno válčit, a Západ ne. A to je možná naše hlavní chyba. Kdyby Severoatlantická aliance dala najevo, že ve chvíli, kdy se ruské tanky pohnou z východu, pohnou se tanky NATO ze západu a přijdou Ukrajině na pomoc, by byla celá krize vyřešena. Protože tak, jako NATO nechce válčit s Ruskem, nechce s NATO válčit Rusko. Rusové disponují velkou pozemní armádou, ale všechny střety ruských a západních zbraní v minulých letech dopadly pro ty ruské katastrofálně.

A jadernou válku si Rusko nedovolí, tak jako si ji nedovolí Západ.

Ochota k boji je výhodou

Proto je chyba, když Západ dává opakovaně najevo, že se do války Ruska s Ukrajinou nebude plést jinak, než že vypíše proti Kremlu další a ještě drtivější sankce. Ty dosavadní sundaly ruskou ekonomiku od okupace Krymu po dnešek o třicet procent. Nové sankce by mohly Rusy stát další třetinu jejich ekonomického výkonu. Ale v Rusku je tuhá diktatura. Proto je otázka, zda jen hrozba sankcí Kreml od velké války proti Ukrajině odradí. A vydírání Západu se navíc může za rok opakovat.

Naše nevůle odpovídat na ruské hrozby stejně, navíc v situaci, kdy my jsme ti silnější, je v očích Ruska naše slabost. Slabost, která nebezpečí války nesnižuje, ale zvyšuje.

Pokud Rusko začne válku na Ukrajině, budou se posílat vojáci na východní hranici NATO. S Čechy tak trochu počítá sousední Slovensko. A chtělo by nás radši než Američany. Ale ruku na srdce, když se nám nechce poslat vojáky proti Rusům na Ukrajinu, dokážeme bránit Slovensko? Nebo si jako v případě Ukrajiny řekneme, že ani to není naše válka. Ostatně, i proto jsme přece rozdělili Československo. Nebo snad ne?