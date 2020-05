Ekonomické důvody pro dočasné uzavření extraligy mají opodstatnění. To je bez debat. Ani koronavirová tíseň by nám ale neměla zabránit vidět negativa.

Foto: Deník

Příklad? Prosťáček obdařený selským rozumem by se třeba mohl ptát, zda právě zvýšení počtu týmů je vážně tou nejlepší cestou k úsporám. Nemělo by to být spíše naopak?