Úvodní kvartál vyšel o koš lépe pro Kolín. Především zásluhou Skinnera, který vstřelil z prvních deseti bodů svého týmu. K tomu přidal sedm doskoků. Zajímavostí první desetiminutovky byl fakt, že ani jeden z týmů nezaznamenal trojku.

Druhá čtvrtina patřila jednoznačně Bekse. Hned v její první minutě si vzala vedení zpět. A po trojce Heřmana se hosté dostali do nejvyššího plusu (27:23). To ale nebylo z jejich strany vše. Sice dovolili Skinnerovi přiblížit Kolín na jediný koš, ale pak zapnuli na vyšší obrátky. Po několika rychlých protiútocích pláchli soupeři dvojciferně (43:33). Do konce první půle chyběly dvě minuty. Jenže závěrečný úsek Východočechům vůbec nevyšel. Geosan odpověděl sedmibodovou sérii, a tak ztrácel pouhé tři body.

Hluché místo pardubického týmu se prohloubilo na začátku třetí čtvrtiny a domácí se dostali k vedení 49:43. Středočeský vítr Beska na chvíli eliminovala, ovšem další bouře byla smrtící. Dvě minuty před koncem domácí vedli 70:55. Objevili totiž dva žolíky: Wallace 15 bodů, Novotný 11 bodů. Pardubický prapor zvedl Burnett, který stihl rychlých deset bodů a stav před závěrečným dějství byl 73:65.

Geosan si ale už žádné velké komplikace nepřipustil. Znovu se vzdálil z dosahu jedné cifry. Vždy, kdy se Pardubice nadechovaly k dostižení protivníka, přišla trojka v jejich koši. Nejkrušněji bylo domácím půl minuty před koncem. kdy Vyoral přitáhl svůj tým na tři body (87:90). Tajenku vyřešil Kolín dvěma přesnými šestkami.

Čtvrtfinále

BC Geosan Kolín – BK JIP Pardubice 92:87 (20:18, 40:43, 73:65). Body: Skinner 21, Novotný 20, Wallace 15, Pekárek 11, Petráš 8, Jelínek 7, Číž 6, Křivánek a Machač po 2 –Dunans 25, Švrdlík 20, Vyoral 17, Burnett 10, Heřman 7, Potoček 4, M. Svoboda a Slanina po 2. Rozhodčí: Vyklický, Vošahlík, Jeřáb. Fauly: 20:18. Trestné hody: 18/13 – 19/16. Trojky: 13:7. Doskoky: 45:37. Hráno bez diváků. Stav série: 1:0. 2. zápas: dnes od 20:15 znovu v Kolíně (ČT Sport).

Ohlasy

Adam Konvalinka (trenér Pardubic): "Zápas se nehodnotí lehce. Myslím si, že první poločas byl náš, ale můžou nás mrzet poslední dvě minuty, kdy jsme po hloupých chybách šli naprosto zbytečně z plus 10 jenom na 3 body, čímž se soupeř vrátil do hry. Třetí čtvrtina, to byl průšvih v obraně, domácí si s námi dělali co chtěli. Ve čtvrté čtvrtině jsme se zase trošku zvedli, vrátili jsme se k naší aktivní hře a právě takhle s Kolínem musíme hrát, ne se koukat na to, jak střílejí volné trojky. Nechali jsme je, aby v tomhle mohli dominovat a to nás stálo zápas. V pondělí musíme bezpodmínečně vyhrát. K tomu jednoznačně potřebujeme zlepšit práci na doskoku a hrát aktivněji, rychleji, protože v neděli jsme v rozhodujících chvílích akceptovali pomalejší tempo Kolína."



Kamil Švrdlík (hráč Pardubic): "Z mého pohledu jsme odehráli první dobrý poločas, jen škoda, že jsme si z něj odnesli jen tříbodové vedení, protože nedlouho před koncem jsme vedli už o 10 bodů. Vůbec nám nevyšel vstup do třetí čtvrtiny, kdy jsme udělal pár zbytečných ztrát, zvolili jsme špatné střely a dostali jsme se do velké ztráty. I když jsme bojovali až do konce a vypadalo to, že bychom se mohli dotáhnout, tak stahování soupeřova náskoku nás stálo strašně moc sil. Zítra musíme mít v naší hře víc jednoduchých přechodů, jednoduchých košů, ale hlavně nemít takový výpadek, jaký jsme měli v třetí čtvrtině. Stahovat v takhle důležitém a vyrovna ném zápase 15 bodů je hodně těžké. Musíme dělat to, na co jsme se před sérií připravovali a pokusit se urvat vítězství."