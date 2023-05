FOTOGALERIE/ Šachová partie. Zhruba tak by se dala připodobnit část druhého čtvrtfinálového utkání mezi BK Pardubicemi a Slunetou Ústí nad Labem. Svěřenci trenéra Repeši narozdíl od včerejška drželi prvních dvacet minut krok se svým soupeřem, ale s rozdílem toho, že následně nezlomili vítězství na svou stranu. Sluneta ve třetích deseti minutách utekla svému soupeři především díky americké legii, která tvoří kostru týmu. Rozhodujícími figurkami na pomyslné šachovnici se stali Svejcar a Martin, kteří si připsali více než dvacet bodů. Série se tak po výsledku 83:96 v neprospěch Pardubic stěhuje ve vyrovnaném stavu do Ústí nad Labem.

Pardubičtí basketbalisté ve druhém čtvrtfinálovém utkání Kooperativa NBL nestačili na Slunetu Ústí nad Labem. | Foto: Milan Křiček

ČTVRTFINÁLE PLAY OFF – 2. zápas: BK KVIS Pardubice – Sluneta Ústí nad Labem 83:96 (17:22, 25:26, 16:26, 25:22)

Body: Čolak 23, Dickerson 14, Pekárek, Štěrba, Švrdlík, Vyoral po 9, Šafarčík 7, Neal 3 – Svejcar 24, Martin 21, Johnson 14, Hicks 13, Pecka 8, Heinzl a Nábělek po 5, Maděra 4, Haiblík 2. Rozhodčí: Kučírek, Vošahlík, Karafiát. Trestné hody: 20:13. Trojky: 9:11. Doskoky: 35:39. Osobní chyby: 22 - 20 (navíc Repeša TCH, DCH). Diváci: 1058. Stav série: 1:1.

Dino Repeša se musel i ve druhém utkání čtvrtfinálové série obejít bez svého pivota Rikiče. Pardubice navíc změnily barvu dresů, což se v konečném výsledku neukázalo, jako správný tah.

Hala Dašická před začátkem utkání nepůsobila tak plným dojmem, ale to vůbec nebránilo tomu, aby utkání bylo zahájeno. Pardubice začaly hned po úvodním rozkoku aktivně, ale bodově svému soupeři neunikly a naopak to byla první Sluneta, která udeřila. První minuty byly však vyrovnané oba mančafty se bodově přetahovaly. V polovině prvních deseti minut byla k vidění první trojka zápasu, kterou si připsal Kamil Švrdlík. Ústí v závěru úvodního dějství bodově uteklo a vedlo 22:17.

Dašická se postupně začala více plnit lidmi, kteří přišli z nedalekého fotbalového stadionu a Pardubičtí nejspíše tuhle větší atmosféru začali pociťovat. Vstup do druhé části totiž vyšel právě lépe Východočechům, kteří brzy srovnali. Hosté ale opět šli do těsného vedení. To drželi až do poloviny druhé desetiminutovky, kdy tříbodovým hodem srovnal Štěrba. Beksa sice i nadále působila aktivnějším a odhodlanějším dojmem, ale srážela ji produktivita. To její soupeř s tímto problém neměl a také díky tomuhle faktu vedl v polovině hrací doby 48:42.

Velký pardubický obrat zosnoval do té doby spící Dickerson a Ústí už se nechytlo

Po poločasové pauze se vrátili v lepším rozpoložení na palubovku hráči hostů. Naopak svěřenci trenéra Repeši i nadále bojovali se špatnou produktivitou, která srážela jejich poměrně dobrý výkon. Vcelku vyrovnaná čtvrtfinálová série se zlomila krátce po úvodu třetích deseti minut. Kamenem úrazu byly nejprve odpískané kroky pro Šafarčíka a následně i odpískaný faul. To rozpálilo chorvatského trenéra domácích Dina Repešu, který byl vyloučen na tribunu a Sluneta měla náhle možnost čtyř trestných hodů, které s přehledem využila a odskočila domácím na rozdíl dvanácti bodů. Tento náskok si úspěšně držela, byť snaha se domácím nedala upřít.

Poslední část základní hrací doby se nesla v téměř stejném duchu. Sluneta sice odolávala pardubickým nájezdům, ale ty bohužel pro domácí nekončily často v koši, ale spíše na obručce. V závěru se Beksa zvedla a poslední část zápasu bodově vyhrála. Ústí ale udrželo náskok až do samotného závěru a Pardubice se tak musely smířit s prohrou 83:96.

Vanja Miljković (asistent trenéra domácích):

"Nejdříve gratuluji hráčům i trenérovi Ústí k vítězství, dnes si ho zasloužili. My jsme bohužel nebyli schopni zorganizovat si náš útok tak, jak jsme chtěli, nedá se hrát jeden proti pěti. Sice jsme dnes prohráli, ale je to jenom jeden zápas. Stav série je 1-1 a my se teď musíme pokusit vyhrát na ústecké palubovce. Budeme bojovat dál!"



Tomáš Vyoral (hráč domácích):

"Bylo to úplně jiné utkání než v pátek. V prvním poločase jsme zase dostali hrozně moc bodů, ale v tom druhém už jsme to nedokázali zlomit. Problém je v naší obraně, protože play-off zápasy se vyhrávají obranou a my jsme zápas a půl nehráli dobrou obranu. Musíme se z toho poučit, hrát s daleko větším úsilím a takovéto zápasy vyhrávat obranou, kor na domácím hřišti. I v útoku si musíme daleko víc půjčovat balón."



Jan Šotnar (trenér hostů):

"Pro nás je to hrozně důležitá výhra, protože jsme sem přijeli minimálně pro jedno vítězství. V pátek jsme byli trošku smutní, myslím si, že jsme mohli také vyhrát, ale dneska jsme konečně trefili volné střely, které jsme si vytvořili. Obrovská pochvala patří mladším hráčům, kteří na hřiště přinesli energii: Johan Haiblík, Honza Karlovský, Martin Nábělek, Honza Maděra, Dominik Heinzl. Pomohli základní pětici ušetřit nějaké síly, hráli skvěle. Je to obrovsky týmové vítězství. Hráli jsme s velkou energií a to je hlavní důvod, proč jsme vyhráli."



Kristopher Martin (hráč hostů):

"Dnešní zápas můžu hodnotit mnohem pozitivněji než ten včerejší. To, co jsme v pátek předvedli pouze v prvním poločase, jsme dnes byli schopni předvádět celý zápas, jak z pohledu ofenzívy, tak z pohledu defenzívy. Moc se těšíme na další zápasy. Stav 1-1 je to, s čím jsme do Pardubic přijeli. Splnili jsme náš úkol a teď se těšíme do Ústí, i kvůli našim fanouškům."