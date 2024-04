Výlet za všechny prachy aneb Minus dva. Nejhorší co se může v sérii play of přihodit. Po dvou zápasech mít na kontě nulu. I když vlastně může být ještě hůře. V případě, že u jména klubu svítí po domácích vystoupeních. Pardubičtí basketbalisté v Ústí nad Labem prohráli o dvacet (64:84) a také o deset (68:78). Při pohledu na konečná skóre okamžitě praští do očí fakt, že v obraně úplně problém nebyl. Na obhajobu hráčů Beksy lze konstatovat, že se jí v každém utkání zranil klíčový hráč.

Potěšitelnou a jedinou příznivou zprávou před vstupem do čtvrtfinále play off byla ta, že se po delším zranění vrátil do pardubické sestavy lídr Tomáš Vyoral. Měsíc byl mimo palubovky a hned natočil přes dvacet minut.

Osmatřicet ztrát

Ukázalo se, že Sluneta má více střeleckých tahounů. V prvním zápase držel prapor expardubický Lamb Autrey, který zatížil koš protivníka osmnácti body. Částečně tak ucpal díru, protože hostující obrana dovolila Ty Nicholsovi pouze osm bodů. Americký pistolník si vše vynahradil o den později. Do pardubického koše sypal míč za míčem, až se zastavil na čísle devětadvacet. O takových číslech se mohlo Východočechům jenom znát. V prvním střetu pálil nejlépe David Pekárek z patnácti body a ve druhém dvojice Jure Škifić a Josef Potoček zaznamenala pouze tucet. Jistě, jeden snajpr výhru nepřinese, ovšem ústecký tým našel další přesné střelce se srovnatelným počtem bodů jako nejlepší z řad protivníka.

V případě Pardubic je to věčná škoda, protože se prezentovaly více než slušnou obranou. Zejména ve druhém utkání. V dlouhodobé části se totiž nenašlo moc zápasů, kdyby se Pandy nepřehouply přes osmdesát bodů. Jenže Beksu zabila již zmíněná střelba. Na ústecký koš vyslala 61 pokusů a pouze 21 jich propadlo síťkou. Z toho se narodila tristní úspěšnost 34,4 procent. Střelba za dva body se zabrzdila na padesátiprocentní úspěšnosti. Úplně pak vyšlo vniveč 50 doskoků z toho hned 19 útočných. Oproti 27 domácích (pět útočných). V prvním utkání byla bilance 33:33.

Naděje pardubické letky pohřbívaly rovněž ztráty. Čtvrtfinalista si jednoduše nemůže za dvě střetnutí dovolit přijít hned o 38 míčů (v každém o 19). Sluneta v prvním případě soupeři konkurovala (12), ovšem o čtyřiadvacet hodin později stlačila svoji produkci na polovinu.

Bohyně zdraví sídlí všude jen ne v Pardubicích. Po obrovských zdravotních lapáliích v průběhu sezony se zdálo, že pro play off bude Beksa v téměř nejsilnější možné rotaci (chybí Michal Svojanovský). Tak tento stav vydržel něco před dvacet minut, než se zranil smolař sezony Petr Šafarčík. Do druhého zápasu už nemohl naskočit. Uběhlo z něho sedmnáct minut a ze hřiště musel být odvlečen zraněný Kameron Chatman. A už se do víru boje nezapojil.

Pardubická armáda ztrácí vojáka za vojákem. A především ztrácí dva zápasy. Série se přesouvá do sportovní haly Dašická. Play off je sice jiná soutěž, nicméně je nutné připomenout, že to doma v letošní sezoně nepadá. Z osmnácti zápasů jich Beksa hned deset nezvládla. I zdaleka lehčími soupeři než je Ústí nad Labem. Na druhou stranu v dezolátní sestavě Pandy po velkém obratu přejela. V nadstavbové části. Po velice matném výkonu následoval velice nadějný. Od druhého z jejich strany daleko agresivnějšího čtvrtfinále by se měli, teď již domácí, odpíchnout…

„V prvním duelu jsme od začátku hráli ve špatném rytmu na obou stranách hřiště. Nebyli jsme dostatečně agresivní. No a když dáte prostor guardům Ústí, začnou hrát se sebedůvěrou a pak už je těžké je zastavit. Ve druhé polovině se soupeř začal trefovat z dálky a my jsme mohli utkání jen dohrát. Naneštěstí se nám zranil Šafarčík. Druhé utkání to byl z naší strany úplně jiný příběh. Hráli jsme s velkou energií a přeskákali jsme domácí na doskoku 50:27. A to je jenom výsledek naší energie, se kterou jsme do toho šli, nic jiného. Bohužel ztratili dalšího hráče ze základní rotace, ale je to, jak to je. My se nevzdáváme. Hrajeme teď dvakrát doma,” chceme se vrátit do série,“ burcuje pardubický kouč Vanja Miljković.