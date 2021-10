Beksa vůbec bere tým od Špilberku jako vítaného soupeře. Chcete důkaz? Tady je. Do dnešního utkání se oba týmy celkem střetly spolu jednadvacetkrát a hned osmnáctkrát vyhrál pardubický celek. Obzvlášť hořce chutnala prohra hostujícímu kouči Lubomíru Růžičkovi. Ten totiž nikdy nevyhrál v Pardubicích ani ve svitavském angažmá.

Pardubičtí obři museli oželet účast svého zraněného lídra Tomáše Vyorala. Na lavičce sice byl, ale dohry za celých čtyřicet minut nezasáhl. Do utkání vstoupili hosté sebevědomě a po dvou minutách vedli 5:2. Nutno podotknout, že prvních pět útoků v zápase neskončilo košem. Domácí se rychle vzpamatovali a otočili stav. Zásluhou tří přesných trojkových pokusů se vzdálili soupeři na sedm bodů. Dvakrát z dálky přesně zacílil Henry a jednou Pekárek. Právě druhý jmenovaný táhl pardubickou armádu. Brňané se vzchopili v závěru úvodního dějství díky přesným trestným hodům a po deseti minutách se přitáhli na dva body.

BK JIP Pardubice vs. Basket Brno.Zdroj: Milan Křiček

Začátek druhého kvartálu patřil jednoznačně hostujícímu týmu. Beksa sice vedla 23:22, ovšem za minutu a čtvrt prohrávala o deset, když schytala tři trojky. Dvouciferné manko pak stahovala celou čtvrtinu. Ukrajovala bod po bodu a když svému protivníkovi nedovolila přes tři minuty skórovat, snížila manko na dva body z 27:37 na 35:37. A po úspěšném dalekonosném pokusu Šafarčíka ztrácela jediný bod. Jenže jak nevyšel domácím úvod tohoto dějství, tak se podobná situace opakovala v jeho závěru. Brno si tak převedlo do druhého poločasu pětibodový náskok.

Třetí epocha se odvíjela ve vlnách. „Američané“ (podle vypodobněných dresů Brna) tři minuty drželi pětibodové vedení. Potom domácí skóre vyrovnali (48:48), aby hosté znovu poskočili do šestibodového plusu. Ani to domácí borce nezlomilo. Dvě minuty před koncem třetího hracího období srovnal Henry na 56:56. A vzápětí se po téměř dvaceti minutách vrátili domácí po trojce Pekárka do černých čísel. To nebylo vše. Po dalším ubráněném útoku se prosadil Henry, který poslal svůj tým do pětibodového veselí. Bálint trojkou euforii utlumil a Brnu dal před poslední desetiminutovkou naději.

Závěrečný kvartál byl bitvou se vším všudy. Pět minut se oba celky střídaly ve vedení. Žádný z nich neodskočil soupeři na více než tři body. Poté se dostaly do plusu Pardubice a Brno pustily maximálně na rozdíl jednoho bodu. Velkým momentem se ukázala akce dvě a půl minuty před koncem. Pardubický fantom Pekárek si vykoledoval trojkový koš s faulem a posunul Beksu do vedení ze 75:74 na 79:74. Na druhé straně zahodil Madden jeden trestný hod. Jak se proměňují obě šestky, to mu ukázal domácí Henry (81:75). A jelikož se hosté dopustili v následujícím útoku kroků, bylo vymalováno… Závěrečnou minutu si domácí tým pohlídal, přestože Marko vykřesal třemi proměněnými šestkami naději. Také proto, že zajíc Burda prokázal pevné nervy při trestných hodech.

KOOPERATIVA NBL, 7. kolo:

BK JIP Pardubice - Basket Brno 87:82 (21:19, 38:43, 61:59)

Body: Pekárek 26, Henry 20, Švrdlík 10, Walton 10, Šafarčík 9, Burda 9, Svoboda 3 – Madden 17, Mickelson 16, Bálint 14, Körner 9, Marko 8, Nečas 7, Půlpán4, Puršl 4, Krakovič 3. Rozhodčí: Kec, Kapaňa, Karafiát. Fauly: 21:25. Pět chyb: 40. Bálint (Brno). Trestné hody: 37/30 – 27/22. Trojky: 11:8. Doskoky: 35:35. Diváci: 480. Čtvrtiny: 21:19, 17:24, 23:16, 26:23.