1. semifinále Alpe Adria Cup

Dnes 19.00: BC Hallmann Vídeň – BK JIP Pardubice.

Cestou do Rakouska to začalo a cestou do Rakouska to nekončí. Alespoň takové je přání pardubických dlouhánů. První utkání při své premiérové účasti v tomto evropském poháru absolvovali v Klosterneuburgu. Výhrou. Jistě by se nezlobili, kdyby dvojutkání s Vídní rozhodli už na její půdě.

„Motivace je velká. Hrajeme semifinále, k tomu není třeba vůbec nic dodávat. Každý se chce dostat ještě dál, bez ohledu, proti komu stojí,“ předesílá pardubický asistent Adam Konvalinka. Jeho tým se postaví tváří v tvář celku, který zná Čechy a Moravu jako boty. V základní skupině se střetl při shodné bilanci s Opavou a ve čtvrtfinále vyřadil Ústí nad Labem. Až po prodloužení druhého duelu.

„Vídeň je kvalitou o stupínek výš než Klosterneuburg. „Mají hodně zkušený tým, což je vidět i při stylu hry. Opírají se o Američana s rakouským pasem Detricka. Spíše vyčkávají, co udělá soupeř, než aby vyvinuli obrovský tlak. Zdobí je zkušenost, přehled a chytrost,“ má načteno Adam Konvalinka. Nadstavba Kooperativa NBL

Dnes 17.00: Dekstone Tuři Svitavy (3. místo, 17 – 9) – Sluneta Ústí nad Labem (5. místo, 15 – 11).

Oba vzájemné zápasy v základní části Tuři vyhráli, oba však po tuhém boji a nic jiného nelze čekat s největší pravděpodobností ani tentokrát. „Hra Ústí roste a padá s výkonem skvěle hrajícího Pavla Houšky a naším cílem bude ho přibrzdit, což se nám zatím nepovedlo,“ připomíná asistent trenéra Martin Novák ostřílenou oporu Severočechů.

„Oproti zápasu v Nymburku musíme snížit počet zbytečných ztrát a zlepšit procento střelby z bezprostřední vzdálenosti od koše. Potřebujeme se vrátit k poctivé práci v obraně, z níž můžeme rychle přejít na útočnou polovinu a dosáhnout jednoduché koše,“ dodal Novák.