Od 11. října nuceně stojí Kooperativa NBL. Teď svitla naděje, že by se po více než měsíci mohla vrátit na scénu.

Pokud nejvyšší soutěž splní přísné „covidové“ požadavky a obdrží výjimku hlavní hygieničky, měla by se v polovině listopadu rozběhnout.

Telekonference dvanácti účastníků NBL potvrdila jejich vůli hrát, byť především vysoké finanční náklady na testování před každým zápasem byly a jsou zásadním tématem.

Dva, nebo tři dny?

Kluby se domluvily na sdílení nákladů. „Chápou, že nějaký díl bude i na nich, ale Asociace ligových klubů i Česká basketbalová federace jim chtějí výrazně přispět,“ uvedl předseda ALK Tomáš Kotrč.

Klíčové bude rozhodnutí hygieny, zda platnost testu bude 48, nebo 72 hodin, tedy zda to budou dva, či tři dny. Pokud by byla uznána delší lhůta, bylo by možné odehrát v ní dvě utkání a přiblížilo by to ligu k šanci stíhat tři zápasy týdně, což by usnadnilo dohrání 66 duelů, které dosud vypadly z rozpisu.

„Ani tohle ještě nevíme. Není to popsané a zvažují se prováděcí podmínky, přičemž 72 hodin zatím není tabu,“ řekl Kotrč. Zejména s ohledem na finanční náročnost bude NBL preferovat delší lhůtu platnosti PCR testů. „Dosud to byla zaběhlá lhůta. Její zkrácení by navíc zahltilo laboratoře a pro řadu sportů by to znamenalo zdvojnásobení nákladů na testování,“ uvedl Kotrč.

Asistent končí



Současná neradostná situace se podepisuje na ekonomické kondici klubů, které musí hledat úspory ve všech oblastech. I v té personální. Což aktuálně postihlo svitavské Dekstone Tury. Po šestnácti měsících končí působení u družstva asistent hlavního trenéra Lukáše Pivody Martin Blaho. Spolupráci se slovenským odborníkem ukončilo vedení klubu z důvodu snižování rozpočtu zaviněného koronavirovou pandemií. „Děkujeme Martinovi za skvělé služby, které u nás odvedl, a přejeme mu mnoho úspěchu do dalšího basketbalového i osobního života,“ uvedli Tuři v oficiálním prohlášení.

„Pro nás je tohle skutečně zásadní věc. A také říkáme, že i sportovci jdou v zápasech normálně do práce, jako všichni ostatní, kteří tak přísným opatřením vystaveni nejsou. Všichni se chováme zodpovědně, v místě konání utkání budou jen osoby řádně otestované a budou splněna i další bezpečnostní opatření,“ vyjádřil se Kotrč.

Je-li šance, hrajme

„Samozřejmě, že se budeme snažit dělat vše, aby se liga od 16. listopadu znovu rozjela. Testování cca patnácti lidí před každým zápasem vyjde zhruba na 30 tisíc korun, z toho je příslib částečné úhrady ze strany ČBF, ale značnou částku budeme muset uhradit z vlastních zdrojů. Proto jsme přistoupili k úsporným krokům a zeštíhlili realizační tým o jednoho asistenta trenéra,“ uvedl manažer svitavských Turů Pavel Špaček.

„My naštěstí máme sedm odehraných zápasů, takže těch dohrávek není mnoho. Jsou však týmy, které mají jen dvě nebo tři utkání a pro ty není jiná cesta než dohrávat zápasy v pondělí. Bude to pro všechny hodně náročné, ale pokud bude možnost v této nelehké době hrát, musíme toho využít v maximální míře. Testování týmů před každým utkáním může přinést další provozní komplikace a odkládání. Pevně věřím, že se liga znovu rozjede a náš tým půjde výkonnostně nahoru,“ dodal manažer Špaček.

Náklady na testy jsou nejzásadnější. Moc variant na výběr nemáme

/ROZHOVOR/ Když padlo rozhodnutí o restartu Kooperativa NBL, začali se na to v klubech chystat. Trenéři a hráči v hale, manažeři, mezi nimi i pardubický Martin Marek, s telefonem a počítačem.

Zdroj: ArchivJaká byla videokonference, objevily se nějaké nesouhlasné hlasy ze strany klubů s tím hrát za takto přísných hygienických podmínek? Nebo jste všichni dohromady zatáhli za jeden provaz?

Panovala totální jednota všech klubů udělat maximum pro to, aby se znovu začalo co nejdříve hrát. Jsme ve fázi, kdy podáváme jako liga žádost o udělení výjimky ze zákazu pro konání Kooperativa Národní basketbalové ligy k rukám hlavní hygieničky Rážové, Národní sportovní agentury a ministerstva zdravotnictví. Videokonference byla hlavně o podmínkách této žádosti.

Ve sportovní sféře sílí námitky na testování. Sportovci jsou také zaměstnanci a ti se musejí nechat testovat, kdežto normální lidé nikoli. Jaký máte na to názor?

V tomhle jsme pragmatici. Jestliže ze strany ministerstva a hlavní hygieničky je testování podmínka, aby schválili výjimku a soutěž se mohla znovu rozběhnout, tak to musíme řešit. Stejná podmínka platí i i pro ostatní sportovní ligy. V současnosti je to jediná cesta, jak zase hrát.

Buď jak buď, je to podmínka. Vyhovuje vám fakt, že se ČBF bude třetinově podílet každému klubu na testy?

Samozřejmě jsme za podporu ČBF rádi. Zásadní bude, jestli projde lhůta 72 hodin platnosti PCR testů. To by totiž mohlo náklady výrazně snížit.

Dále je k dispozici pomoc z programu COVID-2 Sport až do výše 1 250 000 korun. S tou jste počítali na zadrátování ekonomický díry a teď ty peníze půjdou na testy…

Ano, je to tak, ale konkrétně my jako klub momentálně náklady na testy vnímáme jako nejzásadnější investici, aby se vůbec hrálo. Tohle je TOP priorita. Nemáme moc variant na výběr.

Navíc první vlna ukázala, jak stát vyplácí tyto podpory. Jinými slovy zaplatíte a pak možná dostanete peníze od státu. Po všech byrokratických úkonech. Jak se díváte na tento problém?

Nečerpali jsme tolik v první vlně od státu. Nyní doufáme, že COVID-2 Sport projde co nejrychleji schválením Evropské komise a Ministerstvo průmyslu a obchodu co nejdříve vypíše metodiku této podpory. Potřebujeme jí.

Ve vzduchu visí systém se dvěma zápasy během 72 hodin, tedy třikrát týdně. Je to přijatelná varianta pro Beksu?

I kdyby prošla lhůta 72 hodin platnosti PCR testů, tak jsme zatím diskutovali pouze variantu dvou utkání týdně. Od času stěru je nutno počítat asi 24 hodin do výsledku a pak během 48 hodin odehrát dva zápasy.