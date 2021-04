Nanečisto… Pardubičtí basketbalisté pojali účast v lepší skupině nadstavbové části jako tu nejlepší možnou přípravu na blížící se play off. Jejich trenér ADAM KONVALINKA si pak mohl při jistotě čtvrtfinále dovolit luxus v podobě nenasazování hráčů za každou cenu. Vedly ho k tomu rozsáhlé zdravotní problémy, které sužovaly jeho tým.

V nadstavbové části jste dosáhli bilance 4 výhry a 6 proher. Jak jste byl s touto částí sezony spokojen?

Do horní skupiny jsme se dostali s odřenými zády. Vstupovali jsme do ní s velkým odstupem na pátou příčku. Hlavním cílem bylo odehrát kvalitní utkání a co nejlépe se připravit na play off. Je pravda, že v průběhu nadstavby jsme dostali šanci, v tabulce se posunout, ale kosila nás zranění.

Měli jste plán posunout se ze šestého místa, nebo to bylo jen zbožné přání?

Předně musím konstatovat, že nám hodně pomohla jistota čtvrtfinále. Fakt, že se nemusíme plácat v dolní skupině a pak se ještě rvát v předkole. Na druhou stranu cíl skončit pátí nebo čtvrtí jsme opravdu neměli. Vnímali jsme to realisticky. Navíc po zbytečné prohře v Ostravě v posledním kole základní části jsme nabrali výrazný deficit. No a nadstavbu jsme rozjížděli v Nymburce.

Co se změnilo ve vaší hře oproti základní části? Zaznamenal jste nějaký posun?

Ano. Už na konci základní části, když šlo o všechno, se nám podařilo naše výkony akcelerovat. Vyhráli jsme pět ze šesti zápasů, což nás katapultovalo do skupiny A1. V ní jsme se i proti silnějším týmům snažili rozložit více minut mezi mladší hráče, aby získali potřebnou herní praxi. Pobyt v elitní šestce nám dal daleko více než zápasy v té dolní. I když jsme končili s negativní bilancí.

Proč vám někteří soupeři v letošní sezoně vyloženě sedí a naopak na některé vůbec neumíte vyzrát?

Není to ani tak o dovednostech jako o psychice. Po dvou povedených zápasech sebevědomí vylétne tak nahoru, že si člověk ohromně věří a nepřipouští možnost prohry. A naopak tým, který prohrává, už má v hlavách, že to zase nemusí vyjít. Prostě to tak je. Někdo na Nymburk umí a někdo se s ním nedokáže za Boha vypořádat. To samé platí pro Opavu. V letošní sezoně máme neskutečnou bilanci s Brnem. Přitom bych neřekl, že je úplně naším oblíbeným soupeřem.

V nadstavbě pokračoval trend ze základní části, kdy jste si nechali několik zápasů zbytečně zdramatizovat až sebrat. V čem je příčina?

Souhlasím s tím, že se jedná o zbytečný hazard. Když se na to podívám z pohledu prohrávajícího, tak v momentě, kdy se dostane do, řekněme, patnáctibodové propasti, tak má poslední možnost s utkáním ještě něco udělat. Začne hrát vabank, podobný tomu, když se v hokeji odvolá brankář. Je totiž jedno, jestli prohrajete o patnáct nebo o pětadvacet.

A jak to vnímá tým, který je ve výraznějším plusu?

Trochu mu to svazuje ruce, protože nechce tolik spěchat. A to je přesně voda na mlýn soupeři, který se nezdráhá do toho jít po hlavě. V našem případě bych to přičítal mladické nerozvážnosti, přestože máme v týmu několik zkušených mazáků. Trochu jsme v tom plavali. Doufám, že už jsme doplavali do cíle a v play off se podobné výkyvy nebudou opakovat.

Pro pardubické dlouhány startuje play off v neděli v Kolíně. Více o plánech před čtvrtfinálovou sérii prozradí Deník v následujících dnech.

Nadstavbu jste mohli absolvovat bez nervů. Posloužila vám jako vydatná příprava před play off?

V jejím začátku jsem viděl na týmu uspokojení. Možná až moc velké. Na všech bylo vidět, jak z nich spadl stres. Splnili jsme cíl postupu do skupiny A1 a vypadalo to, že se kluci chtějí basketem jenom bavit. Nechali jsme se ukolébat a mysleli si, že to půjde samo. Ale takhle to nikdy nebude fungovat. Museli jsme se vrátit na zem. Myslím, že jsme se s tím srovnali. Potrénovali a pak už se soustředili jen na to připravit tým co nejlépe na play off.

V žádném utkání jste nenastoupili v kompletní sestavě, přesto jste soupeřům stačili. Pro vyřazovací boje asi pozitivní zjištění, co vy na to?

Vždy někdo chyběl a my museli lepit díry. Nikdy jsme nemuseli hledat tu nejoptimálnější sestavu. Zároveň doufám, že týmu zůstaly ještě nějaké rezervy. Snad to ale nebude tak, že se teď na smetišti objeví moc kohoutů.

Nepoložili jste závěr nadstavbové části na oltář zdravotního stavu týmu před play off?

Jakmile se objevilo nějaké zranění, dávali jsme hráče na stranu. Chtěli jsme zabránit riziku, že se jejich zdravotní stav zhorší. Proto jsme neměli v každém zápase bůhvíjakou sestavu. Tréninkově jsme se starali o to, že vrchol nepřichází v nadstavbě, ale až v play off. Nahrával tomu fakt, že jsme měli jistě šesté místo. Na rovinu říkám, že kdyby šlo o hodně, tak by někteří kluci nastoupili. Raději jsme je ale ušetřili kontaktů a zvýšené zátěže.

Narazili jsme na téma zdraví. Vaší kabinou se v průběhu nadstavby prohnala britská mutace covidu. Jaké zanechala následky?

Prostě to přišlo a my jsme s tím nemohli nic dělat. Naštěstí nikdo z hráčů se podruhé nenakazil. Takže jsme ji prodělali v režimu samotek. Klukům jsme rozvezli kola a další cvičební pomůcky, aby se mohli v domácím režimu udržovat v kondici. Scházeli jsme se na on-line trénincích přes video. Nebylo to nic moc. Naštěstí tento stav trvalo jen deset dní. Kluci pochopili, že naskočí do rozjetého vlaku, a tak se připravovali poctivě. Proto nás pauza moc nepoznamenala.