Basket: Dunans ji vypálil Pekárkovi pěstí, ale direkt uštědřil Kolín

S ostudou. A ne snad, že by Pardubice podruhé ve čtvrtfinálové sérii padly v Kolíně. To se stát může. O celorepublikový trapas, jelikož bylo utkání vysíláno v televizi, se postaral jejich hráč Dunans. V přerušení hře zasadil Pekárkovi tvrdý úder pěstí do obličeje. Následovala diskvalifikační chyba a citelné oslabení Beksy. Aby toho nebylo málo, soupeř ji počastoval potupnou stovkou.

Z basketbalového utkání Kolín - Pardubice | Foto: Foto: Adam Hruška