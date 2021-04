Bez Tomáše Vyorala i Domineze Burnetta. Pardubičtí basketbalisté podali heroický výkon. ten však měl jednu chybu. Ale podstatnou. Beksa na půdě favorizované Opavy prohrála.

BK Opava - BK JIP Pardubice 99:89 | Foto: Deník/Petr Widenka

Pardubice si nepohlídaly vstup do utkání a po dvou a čtvrt minutách prohrávaly 2:10. Pak ale zvedl jejich prapor Michal Svoboda. Nasoukal do opavského koše dvě trojky za sebou a jeho deset bodů v první čtvrtině přispělo k obratu. Do druhé vstupovali hosté s dvoubodovým náskokem.