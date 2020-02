Stejně jako v předchozích ročnících, i tentokrát s výjimečným hostem: vynikající českou zpěvačkou a herečkou Yvettou Blanarovičovou (na snímku). Orchestr povede japonský dirigent Chuhei Iwasaki. Část výtěžku ze vstupného, kompletní výtěžek z prodeje silikonových náramků s logem projektu a z finanční sbírky ve foyer arény, bude věnován dvouletému Adámkovi, který trpí závažným epileptickým onemocněním.

Yvetta Blanarovičová studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv. Pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde v roce 1985 absolvovala hudebně – dramatický obor. Už v té době hostovala na předních divadelních scénách v Praze (Národní divadlo, Realistické divadlo). Stala se zakládajícím členem divadla Imaginace, které reprezentovalo Českou republiku v řadě Evropských zemí. Za filmové a divadelní role obdržela řadu ocenění jak doma tak v zahraničí.

Ve velkých arénách zpívala mnohokrát, ovšem toto netradiční propojení hudby se sportem zažije poprvé.

„Spojení klasického koncertu se sportovním zápasem opravdu je zajímavá myšlenka. Nesmírně se těším a jsem zvědavá, jak to dopadne. Už jsem ale zpívala českou hymnu na mistrovství světa v hokeji a fanoušci tehdy byli úplně úžasní, tak se moc těším i do Pardubic,“ posílá umělkyně zdravici.

Její repertoár je široký. Na své si přijdou zejména milovníci muzikálů.

„Publikum se může těšit na světové muzikály z Broadwaye. Tedy například na Kočky, Ježíše, West side story, My fair Lady a další. Myslím, že to bude moc hezké a věřím, že si to všichni v pardubické aréně užijí,“ dodává Yvetta Blanarovičová, kterou znají nejen dětští diváci jako rozverného čertíka z populární pohádky Princezna ze mlejna.