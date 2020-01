Nomen omen. Nebo také Jméno znamení. V případě pardubických basketbalistů v utkání s Kolínem platilo Přezdívka znamení. David Škranc, kterého spoluhráči překřtili na Doktora, přispěl k výhře 94:82 lví měrou. Zaznamenal pětadvacet bodů a pomohl ukončit sérii proher.

Kouč pocítil úlevu

Pardubičtí čahouni nebyli před utkáním s Kolínem v záviděníhodné situaci. Tahali tři prohry v řadě. Navíc se soupeři, kteří figurovali v tabulce před nimi. Jedna z nich, ta ve čtvrtfinále Českého poháru navíc byla ostudná. Do toho je postihla citelná oslabení klíčových hráčů.

Utkání s desátým celkem tabulky nebylo pro Beksu jednoduché. Kolín se v poslední době zvedl a nutnost výhry domácím svazovala ruce. Houževnatého soupeře zlomila až na přelomu posledních dvou čtvrtin.

„Ulevilo se nám, protože poslední tři zápasy – s Opavou a dvakrát ve Svitavách – jsme neodehráli tak, jak se chceme prezentovat. Navíc nám chybí dva důležití hráči Viktor Půlpán a Ozren Pavlovič. Jsem šťastný, že se nám podařilo vyhrát. V obraně určitě máme věci, které se dají zlepšovat, ale dařilo se nám v ofenzivní fázi. Když jsme potřebovali, v kritických momentech jsme lépe zvládali i obranu. To rozhodlo,“ podotkl pardubický kouč Ken Scalabroni.

Odborník na Kolín

Střelecký prapor od rozehrávače Tomáše Vyorala převzal křídelník David Škranc. A stejně jako proti Hradci mu střelecké sebevědomí pozvedl vydařený vstup do utkání. Za necelé tři a půl minuty vysázel dvanáct bodů. Nakonec se zastavil na čísle pětadvacet. Navrch rozdal šest asistencí a stejný počet míčů doskočil (dvojky 6/6, trojky 4/8). Dosáhl vynikajícího koeficientu užitečnosti 31. A zdá se, že mu Kolín sedí. V prvním vzájemném střetnutí zatížil koš soupeře šestadvaceti body.

„Byl to dobrý zápas, padalo hodně bodů. Kolín nás trochu překvapil. Od té doby, co jsme s nimi hráli poprvé, se ve všem zlepšili, v obraně i v útoku. Byl to těžký soupeř, ale zvládli jsme ho, za což jsme samozřejmě rádi,“ okomentoval duel David „Doktor“ Škranc.

Dařilo se i Tomáši Vyoralovi, jenž dal patnáct ze svých jednadvaceti bodů ve druhém poločase. Navíc díky jedenácti asistencím zapsal svůj čtvrtý double double v letošním ročníku NBL. Bylo na něj spácháno deset faulů Proměnil všech sedm trestných hodů a dosáhl užitečnosti 34.