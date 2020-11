Osobní zkušenost s basketbalistou Vítem Krejčím má trenér svitavských Dekstone Turů Lukáš Pivoda. Ne snad, že by si s ním zahrál, ale vedl jej v českém mládežnickém výběru.

Kouč Dekstone Turů Lukáš Pivoda. | Foto: František Renza

Má na basketbal správnou povahu

Lukáš Pivoda tedy může zkusit posoudit jako naděje na proniknutí do nejkvalitnější soutěže světa, kam draftem udělal první krok. „Potkali jsme se na mistrovství Evropy, když jsem dělal asistenta Luboši Bartoňovi u reprezentace do 18 let. Je to super kluk. Vím, jak je pracovitý, vím, že má tu správnou povahu na basketbal, která se hodně podobá povaze Tomáše Satoranského. Ne nadarmo je s ním srovnáván,“ uvedl svitavský kormidelník.