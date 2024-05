Splněné sny basketbalových nadějí. Hrát finálový turnaj doma a získat cenný kov

Splněný sen. Poprvé od sezony 2015/2016 se podařilo, díky úspěšné základní části, vrátit závěrečný turnaj o titul mistra republiky do Pardubic. Kadeti, hráči do sedmnácti let, obsadili v základní části druhé místo. Po zvládnutém čtvrtfinále proti BASKETU Brno se Beksa už už připravovala na Final Four v Písku. Jenže vítěz základu ve svém čtvrtfinále překvapivě klopýtl a pořadatelství tak připadlo právě druhému nejlepšímu týmu - BK VIVIDBOOKS Pardubice. Přesně tak si to před sezonou basketbalové naděje vysnily. Ve Final Four nejdříve udolaly děčínké Válečníky, aby nestačily na fyzicky zdatnější Jindřichův Hradec.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Pardubičtí kadeti (v červenobílém) doma vydřeli stříbrnou medaili. | Foto: Tomáš Adamec