Svoboda. Druhé nejčastější příjmení v České republice. Jeho nositelé se proslavili v různých oborech. Basketbal není výjimkou. Také mezi koši pendlují Svobodové. V krajském derby mezi Pardubicemi a Svitavami se představil na každé straně jeden. Důvod k radosti měl po výhře 86:78, která byla historickou, host.

Dobře, že Vyo nehrál

Dres s nápisem Dekstone a tuří hlavou obléká Matěj Svoboda. K výhře přispěl čtyřmi body, když na palubovce pobyl dvacet minut.

Svitavy dvacetkrát v řadě v pardubických halách neuspěly. Bavili jste se o tom v kabině před utkáním?

Vůbec jsme se o tom nebavili. Mluvili jsme o tom, že potřebujeme nutně vyhrát. A je jedno kde. Ani já jsem nevnímal, že ta šňůra trvá tak dlouho. Byl to pro nás zápas jako každý jiný a konečně se nám podařilo zvítězit.

Ptal jsem se pro to, jestli jste nezačali s přílišným respektem z prostředí. V první čtvrtině jste hráli poněkud bojácně. Co vy na to?

Už delší dobu máme slabší začátky, ničemu jinému bych to nepřičítal. Do každého zápasu vstupujeme s lehkou nervozitou, že potřebujeme vyhrát, a svazuje nám to ruce.

Mezi první a druhou čtvrtinou bylo na vaší lavičce pořádně živo. Jinak klidný trenér Pivoda dostál názvu klubu a řval jako tur.

Někdy je potřeba zvýšit hlas. Trenér musí hráče srovnat. My jsme vyráběli hrubé chyby v obraně. Křičel na nás, ať už se probudíme. Seřval nás zcela po právu.

Co jste tedy změnili pro druhý kvartál?

Uklidnili jsme se. Začali jsme hrát, co jsme měli. Přidali jsme do hry více energie, zvýšili jsme agresivitu a hlavně jsme hráli rychle dopředu. To bylo rozhodující. Zabrali jsme a otočili nepříznivý stav v náš prospěch.

Z čeho pramenilo vaše sebevědomí ve druhé půli?

Druhá čtvrtina nás nakopla.Najednou to byl soupeř, kdo musel dotahovat. Nám stačilo udržovat vedení. To se nám až na několik výjimek dařilo.

Ano, pardubický tým se k vám ve druhém poločasu přiblížil vícekrát na tři body. Měli jste obavy o výsledek?

Obavy snad ani ne. Ale vzpomněli jsme si na začátek utkání a uvědomili si, že musíme být více pozorní. Naštěstí nebezpečí jsme vždy zažehnali. Ať už jednoduchými koši nebo přesnými střelami z dálky.

Povězte upřímně, jak hodně jste byli rádi, že nemohl nastoupit Tomáš Vyoral?

Tušili jsme, že nenastoupí. Nicméně vždy je ošemetné na to spoléhat, protože se mohou chytit ostatní. Nebudu lhát, kdyby Vyo nastoupil, tak se jednalo o úplně jiný zápas. On je motorem pardubického týmu a každý zápas dává spoustu bodů. Má asistence, umí přihrát. Pro nás dobře, že nehrál, jinak mu přeji brzké uzdravení.

Jeho taktovku převzal T.J. Dunans. Jak hodně jste si oddychli, když ho rozhodčí po kombinaci technické a nesportovní chyby vyloučili a vy jste mohli sehrát kontrolovatelnou koncovku?

Na útočné polovině byl nejnebezpečnějším hráčem soupeře. Po jeho nuceném odchodu už se nenašel nikdo, kdo by sebral míč a hrál sám do koše. Kromě Kamila Švrdlíka už jim zbyli jenom mladí kluci. Určitě nám pomohlo, že se vyfauloval.

Vraťme se na začátek povídání. Jak se bude ve Svitavách slavit historické vítězství na pardubické půdě?

K žádnému slavení nedojde. Při pohledu na tabulku ani není co slavit. Musíme se soustředit na důležité utkání, které nás čeká v sobotu doma s Ostravou. Začátek sezony se nám nepovedl, teď máme šanci se odpíchnout.

Začali jsme zmatkovat

Pardubické barvy hájí Michal Svoboda. Zaznamenal osm bodů a natočil přes devětadvacet minut.

Jak hodně se na vaší hře projevila absence Vyorala?

Všichni jsme věděli, že bez Vya to bude těžké. Přeci jenom je to náš hlavní hráč. Na druhou stranu jsme nechtěli přistupovat k utkání ve stylu, když není Vyo, tak to nepůjde. V první čtvrtině to nebylo tak hrozné. Do utkání jsme dobře vstoupili a postupně jsme si vypracovali až desetibodové vedení.

Proč jste si nevážili pohodlného náskoku delší dobu?

Polevili jsme v agresivitě, vyprodukovali jsme spoustu jednoduchých ztrát a lehce jsme nechali Svitavy doskakovat. Kvůli tomu všemu se přes nás dostaly, což byla hlavní příčina naší prohry, protože pak už si udržovaly vedení mezi třemi až osmi body. Jinak to byl vyrovnaný zápas. Můžeme litovat nejslabší pasáže ve druhé čtvrtině. Na to, že jsme hráli bez ústředního hráče, jsme ale zvládli utkání docela dobře.

Bylo vám jasné, že při zranění Vyorala se nebudete moc pouštět s Tury do střeleckých dostihů a že budou rozhodovat obrany?

Určitě. Na jednu stranu jsme věděli, že obrany budou klíčové, na tu druhou, že Svitavy střílí přes třicet trojek na zápas. No a kdyby se jim dařilo, tak bychom to museli kompenzovat v útoku. V opačném případě ovládat obranný doskok. To se nám ne vždy podařilo. Hosté měli i tři pokusy v jednom útoku.

Vždy je lepší si přenést vedení do druhé půle. Za vaší situace pro toto utkání asi dvojnásobně, co říkáte?

Přesně tak. Bohužel jsme ve druhé čtvrtině začali zmatkovat, když se Svitavy zvedaly. Potrestaly naše nesmyslné ztráty a už jsme je nedokázali zastavit.

V těchto okamžicích se Vyoralova účast projevila nejvíce. Kromě toho, že je vynikající střelec, umí organizovat hru. Souhlasíte?

Ano. V těch chvílích bylo potřeba, aby někdo tým ukočíroval. Stačilo zahrát jeden dva dobré útoky v době, kdy se soupeř dotahoval. A v poločase by to mohlo vypadat úplně jinak.

Na přelomu třetí a čtvrté čtvrtiny jste se nadechovali k obratu. Jenže přišla diskvalifikace Dunanse a poté jste zbývajících sedm minut předváděli hurá basketbal…

Všichni jsme chtěli a někdy až moc. Měli jsme rychlé střely, riskantně jsme si přihrávali. Svitavy to udělaly chytře. Věděli, že při neúčasti Vya bude T.J. náš klíčový hráč. Celý zápas ho presovaly a chtěly mu utkání co nejvíce znepříjemnit. To se jim nakonec povedlo. Kdyby hrál, asi by naší hru více zklidnil a nebylo by to tak nahoru dolů. Ale my jsme museli hrát rychle, protože soupeř z každého útoku skóroval.

Svitavy zvítězily v Pardubicích poprvé v historii. A vy jste byl u toho, to asi zamrzí?

To jsme vůbec netušili. Možná dobře, ještě nás to mohlo svazovat. Můžeme to brát, že jedna série skončila a příště může druhá začít.

Historické zrcadlo Pardubice vs. Svitavy



Sezona 2020/2021 – základní část: 79:88 (v), 78:86 (d)

Sezona 2019/2020 – základní část: 78:77 (d), 74:80 (v)

Sezona 2018/2019 – základní část: 93:85 (v), 93:85 (d), nadstavbová skupina A1: 63:71 (v), 97:77 (d)

Sezona 2017/2018 – základní část: 64:66 (v), 91:64 (d), nadstavbová skupina A1: 97:74 (v), 69:55 (d), o 3. místo: 71:65 (d), 75:83 (v), 84:59 (d)

Sezona 2016/2017 – základní část: 80:71 (v), 86:65 (d), čtvrtfinále play off: 92:74 a 82:68 (oba d), 67:74 a 70:62 (oba v), 90:62 (d)

Sezona 2015/2016 – základní část: 75:84 (v), 88:58 (d), 112:68 (d), 92:85 (v)

Sezona 2014/2015 – základní část: 86:79 (v), 103:74 (d), 82:90 (v), 88:75 (d)

Sezona 2013/2014 – základní část: 84:64 (v), 83:59 (d), 97:83 (v), 95:78 (d)

Sezona 2012/2013 – základní část: 85:97 (v), 95:86 (d)

Sezona 2011/2012 – základní část: 83:80 (v), 113:83 (d)

Sezona 2010/2011 – základní část: 95:60 (d), 84:70 (v)