Vaření bez kuchařů. Jídlo nebude nikdy tak dobré, pokud ho nezhotoví profesionál. Respektive člověk na svém místě. Situace z oblasti gastronomie se dá převést do sportu. Pardubičtí basketbalisté postrádali v domácím utkání s USK Praha oba ústřední rozehrávače, Tomáše Vyorala i T.J. Dunanse. Jejich kolegové se sice oháněli, ovšem bez správných ingrediencí v podobě přihrávek a bodů pokrm připálili. Tabulkovému sousedu, který pláchl Bekse už na čtyři výhry podlehli 80:86.

Všude vždy druzí

Duel šestého s pátým v horní nadstavbové skupině připomínal průběhem měření sil s Kolínem. Přes tři čtvrtiny byli domácí ve hře o vítězství. Vysokoškoláky pustili poprvé do vedení až tři minuty před koncem třetího dějství. To poslední však projeli na celé čáře a tím i celý zápas.

„Největší problém jsem viděl v tom, že jsme snad nevyhráli jediný osobní souboj. Ať už o pozici nebo doskok. To se pak strašně špatně hraje, když jsme všude o krok pozdě. Dovolili jsme soupeři doskočit v útoku dvacet jedna balonů! Navíc jsme vyrobili spoustu hloupých ztrát. A v neposlední řadě: když soupeř mění obranné systémy, tak je potřeba herně chytrý rozehrávač. No a nám chyběli oba dva hlavní,“ podotýká trenér Adam Konvalinka.

A zase ta zóna

Pardubičtí dlouháni podali týmový výkon. Nicméně, chtělo to, aby alespoň jeden z nich vylétl nad čtrnáct bodů.

„V útoku jsme si dobře půjčovali míč, vždyť hodně hráčů mělo přes deset bodů, což je super. Trápil nás však útočný doskok. Hlavně na šestkách, to se nemůže stávat. No a zase nás porazila zónová obrana. Řekl bych, že nám chyběly zkušenosti a tah na koš Tomáše Vyorala a T. J. Dunanse, kteří by nám i otevírali volné střely. Doufám, že se co nejdříve dají do kupy a budeme zase vyhrávat,“ přeje si pardubický křídelník David Škranc.

BASKETBAL - Liga mužů - skupina A1, 4. kolo: Nymburk - Brno 98:82.

Tabulka:

1. Nymburk 26 25 1 2589:2005 96,2

2. Opava 26 18 8 2266:2096 69,2

3. Kolín 26 18 8 2302:2141 69,2

4. USK Praha 26 15 11 2083:2089 57,7

5. Brno 26 14 12 2145:2095 53,8

6. Pardubice 26 11 15 2104:2182 42,3

Program skupiny A2 se hroutí



Se značnou dávkou nejistoty je nutno informovat o nadcházejícím pořadu utkání Kooperativa NBL. Nikdo totiž neví, kde udeří koronavirus. Ve skupině A1, která doposud jede bez odkladů, stojí před Pardubicemi sobotní těžká šichta v Opavě (18.00).

Ve skupině A2 to bohužel začíná být termínově kritické, aktuálně spadl do karantény Děčín (kde v sobotu hrály Svitavy) a musel odložit čtyři (!) další zápasy. Dekstone Tuři zajíždějí v sobotu do Hradce Králové, aby se pokusili poprvé v sezoně zdolat Královské sokoly (19.00).