Skupina A1 - sobota, 14.00: BK JIP Pardubice (6. místo, 12 výher/15 proher) - BK Opava (2. místo, 18 výher/8 proher), sportovní hala Dašická.

Jeden z posledních pokusů, jak ještě zaútočit na lepší umístění a tím si otevřít lepší vyhlídky pro play off. Znamená to jediné: setnout druhou Opavu. „Hodně pracujeme na obraně. V současné době máme sadu zápasů, kdy hrajeme vždycky proti silnému rozehrávači, ať to byl Ondřej Sehnal v USK Praha, teď Jakub Šiřina z Opavy a pak nás čeká Kolín s Adamem Čížem, takže na to se hodně zaměřujeme. Myslím si, že na USK se nám nějaké věci zčásti dařily, teď se to zase budeme snažit posunout. ,“ konstatuje pardubický kouč Adam Konvalinka. „Z klíčových faktorů se proti Opavě vždycky zmiňuje doskok, protože oni chodí rádi a hodně útočně doskakovat. Také je potřeba uhlídat jejich střelce, skoro všichni hráči rádi zakončují trojkovou střelou. Základní osa je jasná: Šiřina, Gniadek, a k nim zvenku Švandrlík či Jurečka. Nedávno příchozí Petr Bohačík jistě zvedne kvalitu v podkošovém prostoru a pomůže jim nějakými doskoky,“ tuší Konvalinka.

"Po karanténě máme za sebou pár tréninkových jednotek, kdy jsme fakt makali, a také první zápas, takže se do toho postupně dostáváme. V Praze se nevyhrává lehce, ale my jsme to zvládli a myslím, že nás to může nakopnout do další fáze. I proti Opavě bude hodně důležité, abychom navázali na dobré věci z haly USK, hlavně co se týče obranné fáze: dobře jsme si pomáhali, nedovolili jsme soupeři dávat lehké koše. To bude cesta i v sobotu. Musíme nastoupit maximálně koncentrovaní, hrát tvrdě a jako jeden celek v obraně, z čehož bychom určitě těžili i v útoku,” doplňuje slovenský pivot v pardubických barvách Jakub Mereš.