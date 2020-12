Rozjetý soupeř měl situaci od začátku ulehčenou. Nicméně pardubický tým se překonával a v prvním poločase držel, teď už s favoritem krok. Jenže Beksa nezachytila start do druhé půle a pak už neměla morální síly ani kvalitu na zvrat.

„Dělali jsme, co jsme mohli a co bylo v našich silách. Vyrobili jsme však čtyřiadvacet ztrát, a to je strašně moc. Také si myslím, že Kolín měl větší chuť do zápasu, takže byl schopný hrát mnohem konzistentněji než my. Musíme se vrátit k tréninku a snažit se být příště lepší,“ říká pardubický trenér Kenneth Scalabroni.

BC Geosan Kolín – BK JIP Pardubice 86:68 (25:19, 50:42, 72:56). Body: Kolín – Novotný 25, Číž 20, Skinner 14, Jelínek 13, Petráš 6, Dlugoš 6, Wallace 2 – Švrdlík a Potoček po 17, Slanina 11, Svoboda 9, Heřman 6, Dvořák 5, Tkadlec 3. Rozhodčí: Kec, Jeřáb, Záruba. Fauly: 11:17. Trestné hody: 10/8 – 4/3. Trojky: 10:7. Doskoky: 37:35. Bez diváků.

Další statistiky: Vítězové, v jejichž sestavě scházel veterán David Machač, se v úvodu mohli opřít o produktivitu svého ústředního rozehrávače Adama Číže. Ten do přestávky nastřádal všech svých 20 bodů (trojky 4/7), většinu druhého poločasu už mohl sledovat ze střídačky. Střelecky jej (bohužel pro nás) skvěle zastoupil Filip Novotný, s 25 body top-skórer utkání (trojky 5/11, k tomu 6 získaných míčů)!! Na naší strany nejvíce vynikli dva 17bodoví střelci Kamil Švrdlík s Josefem Potočkem (trojky 3/4).



Klíčová čísla z týmových statistik:

ztráty míče 13 - 24 (poměr bodů po ztrátách 27 - 14), domácí měli 19 (!!) získaných míčů;

doskočené míče 37 - 35 (z toho útočné doskoky 14 - 7, poměr bodů z druhých šancí 15 - 15).