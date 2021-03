Přes všechny trable neměli k vítězství na palubovce tabulkově lépe postaveného nereálné. S příchodem Domineze Burnetta se musel Kolín obávat. Pardubičtí basketbalisté ale museli oželet absenci Tomáše Vyorala ústřední postavy svého týmu. A při pohledu na konečné skóre je jasné, že by jeho průměr nastřílených bodů bohatě stačil.

Beksa hodila všechny starosti za hlavu. Od začátku udávala tempo hry a zkraje druhé čtvrtiny se utrhla do desetibodového vedení. A v plusu se až na jednu výjimku držela po celý první poločas.

„Měli jsme super vstup do zápasu. Dokázali jsme se srovnat s absencí Vya a plnili jsme plán přesně, jak jsme chtěli,“ uvedl pardubický kouč Adam Konvalinka.

Po změně stran sáhli Medvědi do svého brlohu pro osvědčenou zbraň. Na soupeře vytáhli zónu. Ke smůle hostů se v závěrečném dějství rozparádil Adam Číž. V posledních osmi minutách zaznamenal dvacet bodů. Nutno podotknout, že zásluhou přesné mušky z trestných hodů, kterých Kolín zahrával dvakrát tolik než pardubický tým…

„Dařilo se nám až do zlomu, kdy Kolín postavil zónovou obranu. Celá hra se nám rozpadla a nebyli jsme schopní ani jeden útok efektivně připravit. Přestali jsme chodit na útočný doskok. Soupeř přes nás střílel naprosto zkušeně a koncovku už si pohlídal,“ krčil rameny a dodal: „Pro nás smutná prohra, ale myslím, že se nemáme za co stydět.“

„Samozřejmě nás mrzí prohra po vyrovnaném průběhu. Byli jsme i celkem dlouho ve vedení, ale zranila nás hra do zóny, kterou Kolín hrál víceméně skoro celou čtvrtou čtvrtinu. My než jsme na to našli recept, tak jsme se dostali do ztráty, kterou si Kolín v koncovce pohlídal. Nakonec jsme to dotáhli ještě jednou šťastnými trojkami, ale to už je o nějakém štěstí. Kolín to pak „došestkoval“ do konce. Mrzí nás to, ale byly tam pozitivní věci, ze kterých můžeme čerpat do dalšího působení v A1. Doufám, že se z toho poučíme,” říká pardubický kapitán Kamil Švrdlík.

BC Geosan Kolín – JIP Pardubice 95:89 (17:21 46:50 68:70). Body: Číž 27, Novotný 17, Machač 15, Jelínek 11, Skinner 11, Petráš 9, Wallace 3, Křivánek 2 – Švrdlík 17, Potoček 17, Škranc 16, Svoboda 13, Burnett 10, Dunans 8, Heřman 5, Merešš 3. Rozhodčí: Matějek, Jeřáb, Kubiš. Fauly: 19:27. Pět chyb: Škranc (Pardubice). Trestné hody: 32/28 – 16/13. Trojky: 11:12. Doskoky: 35:37. Hráno bez diváků.