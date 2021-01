Unikátní projekt Hrajeme spolu za Pardubice pokračuje i v covidové době.

Vysoká hra... Dnešní duel nabídne třaskavý souboj reprezentantů Tomáše Vyorala (u míče) a Jakuba Šiřiny. | Foto: Deník/ Luboš Jeníček

Hezky se to poslouchá, ale při pátku musí jít hudba stranou… Těmito slovy se budou řídit pardubičtí basketbalisté. Zatím prožívají nejhorší sezonu v poslední desetiletce a před utkáním s Opavou nepotřebují žádné rozptylovaní. To si naopak mohou užít fanoušci, a to zásluhou projektu Hrajeme spolu za Pardubice. Kulturně sportovní stream zahájí o půl páté odpoledne na serveru TVCOM.