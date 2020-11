Covid navíc zasáhl i některé členy realizačního týmu.

„Pozitivní hráči byli izolovaní v karanténě a my jsme tak vše rozpustili. Všichni zůstali doma, prioritou bylo především uzdravení,“ hlásí Martin Marek, generální manažer BK JIP Pardubice.

Až postupem dalších dnů, kdo z hráčů mohl, začal chodit ven, kam se v malých skupinkách vyráželo za častými výběhy. K tomu si tým přidával posilování i fotbal, což se vesměs odehrávalo na atletickém stadionu. Klub se snažil o společné venkovní aktivity každý všední den, vždy 60 až 90 minut. Pokud se hrál oblíbený fotbal, trvalo vše ještě déle. Jen na jediný den pak Východočeši využili venkovní basketbalové hřiště, jinak to mokrý a kluzký povrch nedovoloval.

Podle sportovního ředitele Radka Nečase ještě v karanténě většina hráčů začala doma plnit i posilovací úkoly, protože i ti, jež postihlo nakažení covidem, měli většinou jen bezpříznakový a mírný průběh onemocnění.

Třetí týden ligové pauzy už se ven dostal ke společné přípravě celý tým. Trénovalo se odpoledne, aby se studenti mohli dopoledne věnovat distanční online výuce.

Beksa se snaží dělat maximum i pro prevenci. „Už od návratu po jarní pauze máme v tréninkové hale instalovanou u všech vchodů dezinfekci, takže před každým vstupem do šatny si hráči musí ošetřit ruce. Máme tu i systém na měření teploty Safe Go, kdy po každém příchodu do šatny si hráče systém na základě jejich fotky v paměti najde a zaznamená jejich teplotu. Kdyby ji měl někdo zvýšenou, šel by hned domů a čekalo by se na další průběh,“ popisuje Nečas.

Už jsou zase v hale

Vedení klubu navíc instruovalo hráče, aby se chovali co nejzodpovědněji.

„Řešili jsme to už v letní přípravě, kdy jsme klukům řekli, že jsou profíci a cílem je, aby se hrálo a nespadlo se do covidové pasti. Tedy aby se vyvarovali chození do míst s vyšší koncentrací lidí, například večer, a aby byli zodpovědní vůči sobě a týmu. V momentě, kdy by se musely odkládat další zápasy z důvodu pozitivních případů ve více týmech, zase by to mělo ekonomické dopady na klub i na hráče samotné. Je tak i v jejich zájmu být zodpovědní,“ zdůraznil Nečas.

Od minulé středy, kdy se basketbalové profesionální týmy mohly vrátit k tréninku do hal, nasadila Beksa už dvojfázovou přípravu. „Jsme rozděleni na dvě skupiny, pivoty a rozehrávače s křídly,“ uvedl Nečas.

Podle něj by zhruba týden, který zbývá do restartu ligy, mělo při dvojfázové přípravě stačit, aby nevzniklo riziko zranění a hráči získali zpět běžné basketbalové návyky.

Manažer Marek k tomu dodal: „Jsme v tak atypické situaci, že priorita je znovu nastartovat ligu a postavit se tomu viru. My hrát chtěli, vyzývali jsme s ostatními kluby i vládu. A pokud se za několik dní začne, pro všechny kluby to bude stejné. I my se chceme dostat do co nejlepší formy, ale nespekulujeme, jestli budeme dost připravení či ne.“ ⋌Petr Hamták