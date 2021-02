Neděle, 18.00: BK JIP Pardubice (9 výher - 11 proher) - Královští sokoli (8 výher - 12 proher). Hala Dašická.

„Derby samotné je pro nás všechny obrovskou motivací, tím spíš, když máme Hradci Králové co vracet. Co se týče tabulky, momentálně se situace vyvíjí tak, že jakékoli vítězství nás výrazně přiblíží postupu do skupiny A1, což je pro nadstavbovou část ligy naše jednoznačná priorita,“ zdůrazňuje pardubický trenér Adam Konvalinka.

"Základní osa Hradce je jasná: Stamenkovič, Barač, Lošonský, Sedmák, nerad bych zapomněl na další zkušené hráče Peterku či Haladu, z lavičky týmu hodně pomáhají Šoula s Kantůrkem. Hradecká osa spolu hraje poměrně dlouho. Klíčovým hráčem je Peda Stamenkovič, což je jeden z nejchytřejších mozků v soutěži. Podíváme-li se, jak tvoří hru, jak je schopen vytvářet pozice pro své spoluhráče, takových rozehrávačů v české lize moc neběhá. Naším úkolem bude jej eliminovat a ztížit mu jeho tvorbu hry. Ta je založená na cloně na míč uprostřed hřiště, z čehož následně těží buď křídla střelbou z dálky, nebo pivoti zpod koše," říká "student Hradce" Konvalinka.

"Pro nás jsou to naprosto jednoznačně doskok a ztráty míče. V minulých zápasech jsme trošku zvedli úspěšnost střelby z dálky, ale spolu s ní budou klíčové právě tyto dva faktory. Celkově budeme chtít držet vysoké tempo hry. Měli bychom se opřít o to, že máme přece jen trošku mladší soupisku než Hradec Králové, a proto budeme chtít nastavit vyšší tempo," vzkazuje do města pod Bílou věží trenér od Zelené brány.

„Tento zápas je pro nás velice důležitý z pohledu toho, že pořád hrajeme o skupinu A1, kam bychom rádi postoupili. Naším cílem bude zastavit rychlý protiútok Pardubic a nenechat soupeře dávat lehké koše,“ hlásí Lukáš Rovenský, asistent kouče Královských sokolů.