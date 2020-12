Znovu se ukázalo, jak umí být basketbal nevyzpytatelný. Pardubičtí se patnáct minut na palubovce ploužili. V obraně byli marní, v útoku nedávali ani ty nejlehčí koše. Pro zbytek zápasu by si na ně nikdo nevsadil ani pětník.

„První poločas nebyl podle mých představ. Nehráli jsme tak pospolu, jak bychom měli. Také proto, že Tomáš Vyoral s Kamilem Švrdlíkem byli devět dní s národním týmem a chvíli nám trvalo, než jsme se do toho společně dostali,“ podává své vysvětlení pardubický kouč Ken Sacalabroni.

V závěru druhé čtvrtiny se začala karta obracet a po celý druhý poločas už panovalo na kurtu domácí družstvo.

„Ve druhé půli se náš výkon zlepšil, hlavně pokud jde o agresivitu v obranné fázi. Rozhodně je to něco, v čem budeme chtít pokračovat. Získáváme míče, dáváme jednoduché body a vedlo to k vítězství,“ říká trenér.

Tomáš Vyoral (hráč domácích): "Zápas můžeme hodnotit pozitivně, jelikož jsme vyhráli. Kdo ale viděl průběh, ví, že náš výkon nebyl optimální, hlavně v první půli. Nebránili jsme dobře, nehráli jsme dostatečně agresivně. Ve druhém poločase už to bylo lepší, Ostravu jsme mnohem víc přitlačili a z toho pramenily nějaké jednoduché body, a pak už to bylo jenom o tom, o kolik bodů to skončí."

Peter Bálint (trenér hostů): "Byl to zápas dvou poločasů. I když jsme přijeli hodně oslabení - chybí nám tři klíčoví hráči ze základní sestavy - v prvním poločase jsme byli Pardubicím vyrovnaným soupeřem. Snažili jsme se hrát celkem rychle a pohybovat míčem, což se nám celkem dařilo. Pardubice nehrály úplně optimálně, nechtělo se jim moc běhat, bylo to spíš takové pochodové. Druhý poločas byl úplně jiný. Pardubice začaly běhat, my jsme spíš chodili, udělali jsme několik ztrát, z nichž praměnil protiútok soupeře, pár jednoduchých košů, což domácí uklidnilo. Šli do plusu 12, 15 bodů a pak už se těžko hraje. My jsme se snažili hrát až do konce, ale bohužel v té malé rotaci klíčových hráčů už to vypadalo, tak jak to vypadalo."

Tomáš Havlík (hráč hostů): "Přijeli jsme bez dvou základních hráčů Petra Bohačíka a Radka Pumprly, ale chtěli jsme do zápasu dát všechno. Doufali jsme, že můžeme napodobit naše vítězství z turnaje v Polsku, ale bohužel Tomáš Vyoral s Kamilem Švrdlíkem udělali velký rozdíl. Náš problém byl hlavně ve ztrátách, domácí nás také přeskákali, protože jsou vyšší a silovější."