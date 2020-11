Jenže kdyby jsou chyby a ve sportu neplatí, tudíž se pod bezednými koši zase jednou přepisovaly dějiny.

V Kooperativa NBL se totiž doposud nestalo, aby Královští sokoli po svém postupu mezi elitu porazili Beksu.

Všechno je však jednou poprvé…

Hradec Králové - Pardubice 75:73

Neproměněná poslední trojka rozhodně nebyla příčinou pardubického nezdaru, aspoň ne jedinou. Celý průběh utkání se totiž neodvíjel podle představ hostujícího týmu, jemuž vyšla pouze úvodní perioda a potom část čtvrté čtvrtky, kdy se mu povedlo zlikvidovat čtrnáctibodové manko. Ovšem na úspěch to bylo málo.

„Bohužel jsme udělali hodně chyb v řešení kombinace pick and roll, nepohlídali jsme si střelce domácího týmu, kteří se trefovali. My pohříchu začali hrát až ve druhé půlce třetí čtvrtiny a to bylo moc pozdě. Domácí proto vyhráli zaslouženě,“ uznal pardubický pivot Prokop Slanina.

Přitom Beksa mohla špatně se vyvíjející střetnutí nakonec docela klidně obrátit, v posledním kvartálu se jí povedla šňůra 17:2, leč v rozhodujících pasážích napínavé koncovky přitvrdili muziku hradečtí Sedmák s Peterkou. Druhý jmenovaný v úplném závěru proměnil ze dvou šestek jednu a za stavu 75:73 zůstával Pardubicím jeden útok s potenciálem vítězné či minimálně vyrovnávací střely. Hosté zkusili první variantu, ale Dunansův pokus neskončil tam, kam ho všichni pardubičtí basketbalisté a s nimi jejich fanoušci u internetového přenosu očima tlačili.

Podobně jako před časem při jiném regionálním derby ve Svitavách zklamali hráči Beksy na trojkové čáře (pouze tři úspěšné střely v zápase) a Sokolům se také povedlo bodový přísun rozložit mezi větší počet basketbalistů.

„Myslím si, že ze začátku se hrálo rychleji, což bylo pro Hradec nevýhodné. Měli jsme to vydržet déle, ale místo toho to spadlo do způsobu hry, kdy se hodně hrálo pět na pět, což soupeři vyhovovalo daleko více,“ přemítal kapitán Kamil Švrdlík. Úzká pardubická sestava, nadto dva dny po náročném duelu v Opavě, se projevila. „Chtěli jsme více běhat, ale v té užší rotaci je těžké udržet takové tempo celých čtyřicet minut. I tak jsme to měli trošku víc rozběhat. Když se to podařilo, hned se to projevilo. Špatně bylo, že jsme vůbec byli v tak velké jámě. Dohánět čtrnáct bodů v poslední čtvrtině je fakt hodně,“ dodal Švrdlík.