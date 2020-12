/FOTOGALERIE/ Basketbalisté Ústí nad Labem smetli ve 13. kole Kooperativa Národní basketbalové ligy Pardubice 93:76. Trenér Pištěcký mohl rozložit zátěž na všech dvanáct hráčů. Východočeši drželi krok jen v první čtvrtině, kterou vyhráli 27:26. Od druhé desetiminutovky šla znát převaha Slunety, která nasázela za první poločas 50 bodů!

Ústí nad Labem - Pardubice | Foto: Karel Nováček

"Vstup do utkání byl trochu bláznivý, bylo to tak trochu koš za koš. My jsme se ale i přesto, že Pardubice skórovaly, rozhodli dál dodržovat náš plán, což se začalo od druhé čtvrtiny zúročovat. Do poločasu jsme udrželi na třech bodech Tomáše Vyorala, jenž do druhé půle nenastoupil, což nám samozřejmě pomohlo," hodnotil spokojený trenér Ústí Antonín Pištěcký, který chválil své hráče za ukázkové nasazení.