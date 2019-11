První čtvrtina se odehrála jako na houpačce. Do utkání lépe vstoupili Válečníci. Domácí jim ale odskočili na pět bodů, aby za chvíli znovu prohrávali. Ve druhém kvartálu se situace zopakovala. Od jeho poloviny, ovšem pevně sevřeli otěže pardubičtí dlouháni. A na konci prvního poločasu odskočili do dvojciferného plusu.

Po změně stran již patřila palubovka domácím. Pardubice ještě více zpevnily obranu a Severočechům dovolily pouze osmadvacet bodů. První polovinu zákaldní části tak zakončili s bilancí osm výher a tři prohry. Na třetí příčce.

BK JIP Pardubice – BK Armex Děčín 84:69 (25:24, 51:41, 66:54). Body: Kohout 17, Vyoral 16 (12 doskoků), Půlpán 10 (11 asistencí), Slanina a Švrdlík po 10, Škranc 8, Nečas a Potoček po 5, Pavlovič 3 – Pomikálek 19, Šiška 14, Autrey 11, Feštr a Kroutil po 7, Žikla 6, Carlsson 5, Rozhodčí: Baloun, Nejezchleb, Jedlička. Fauly: 21:22. Tr. hody: 28/20 – 20/16. Trojky: 8:7. Doskoky: 40:28. Diváci: 1089.

Ohlasy po utkání

Ken Scalabroni (trenér domácích): "Samozřejmě jsme rádi, že jsme vyhráli. Podle mého názoru jsme neukázali to nejlepší, co jsme schopni předvést, ale byl to solidní zápas. Hráli jsme dobře na obou polovinách hřiště, dobře jsme doskakovali a až na jeden úsek ve třetí čtvrtině jsme omezili ztráty míče. Čeká nás reprezentační přestávka a my rozhodně nebudeme spát na vavřínech, naopak, budeme tvrdě pracovat, odpočinek přijde až na konci sezony."

Radek Nečas (hráč domácích): "Utkání je možné hodnotit pozitivně. Čekali jsme, jak to bude probíhat, protože s Děčínem jsme v minulé sezoně neměli moc dobrou bilanci. Přijeli oslabeni o podkošové hráče, naopak my jsme měli problémy bránit menší hráče pod košem, ale důležité bylo, že jsme se v první půli chytli z dálky. Děčín zatahuje svoji obranu, nechává soupeře střílet za tři body, ale my jsme se trefovali, takže museli obranu trošku vytáhnout k našim střelcům a uvolnil se prostor pro nájezdy. Dávali jsme jednoduché koše, náš náskok narůstal a závěr byl v naší režii."

Tomáš Grepl (trenér hostů): "Zápas se hodnotí těžce, protože jsme prohráli. Jednoznačně jsme neuspěli na obranném doskoku, který nás v tuhle chvíli trápí úplně nejvíc ze všeho. Máme plno hráčů zraněných a ti nám v základní rotaci chybí, a když k tomu přičteme naši nepříliš dobrou střelbu za tři body, tak výsledek je takový, jaký je. Snažili jsme se bojovat, vrátit se do zápasu, který nám trošku utekl v druhé čtvrtině, kdy domácí získali desetibodový náskok a to se s největší pravděpodobností ukázalo jako rozhodující."

Ondřej Šiška (hráč hostů): "I když se podle výsledku může zdát, že jsme začali dobře, tak myslím, že jsme do zápasu nevstoupili dobře. Říkali jsme si, že rozhodující bude obrana a dostaz 51 bodů za poločas je prostě špatné. Náš útok nebyl zas tak špatný, ale my jsme tým, který musí vyhrávat obranou a tohle jsme bohužel nezvládli. Pardubice vyhrály zaslouženě."