Rozmáčknutí. Pardubičtí basketbalisté v základní části marně naháněli svoji noční můru z loňské sezony. Vždyť Olomoucko je zastavilo těsně před branami pohárového Final Four a hlavně je v nejkratším možném čase vyprovodilo z play off. Beksa neuspěla ani v prvních dvou měřeních sil letošního ročníku. Po reprezentační pauze je ale vše, když ne zapomenuto, tak škrtnuto. Pardubice totiž doma zvítězily 96:90 a navíc si připsaly první výhru v nadstavbové části. Přesněji řečeno na čtvrtý pokus.

Kolektivní práce

V úvodu další fáze sezony se ukázalo, že pokus Pardubicím vypadnou opěrné sloupy, tak nebudou konkurenceschopní. První kvalifikační okno jim však dopřálo téměř všechny zdravotní neduhy zaplašit. Je pravda, že stroj rozjížděli pomalu, ovšem už v průběhu první půle naznačili, kdo bude na hřišti pánem.

„Jsem moc rád, že jsme vyhráli, je to pro nás důležité vítězství. Dali jsme se zdravotně dohromady a to se pozitivně odrazilo na našem výkonu. Hráli jsme kolektivně, vždyť například v prvním poločase jsme zaznamenali sedmnáct asistencí. To je skvělé číslo. Těší mě, že se nám dařilo. Na útočné polovině dobře putoval míč a na naší ofenzivě se podílelo velké množství hráčů. Posledních pět minut jsme sice neodehráli tak, jak bychom chtěli, čehož Olomoucko využilo ke snížení, ale jinak si myslím, že můžeme být s naším výkonem spokojeni,“ konstatoval potěšeně pardubický kouč Ken Scalabroni.

Hrdina - Slanina

Nejlepší zápas v pardubickém dresu. Před sezonou přišel z americké univerzity. Už dávno před tím měl v kapse titul vicemistra Evropy do šestnácti let. Prokop Slanina se dlouho hledal i vinou zdravotních problémů. Zdá se, že proti Olomoucku se našel. Dokonce tak, že vystřihl ceněné double double.

„Myslím, že jsme zápas zvládli velmi dobře, hlavně v útočné fázi, kde jsme si dobře posouvali míč a vytvářeli si volné pozice. Řekl bych, že jsme i poměrně dobře bránili, až na některé situace hlavně s Palyzou, a pak na konci, kdy jsme byli nedůrazní u tříbodového oblouku. Určitě bylo znát, že jsme se sešli téměř v kompletní sestavě. V předchozích zápasech jsme měli hodně úzkou rotaci hlavně pod košem, kde nám chyběli Radek Nečas s Ondrou Kohoutem. Teď už se nám hrálo mnohem líp,“ přiznal hrdina dne Slanina.

Zatímco on byl nejlepším střelcem (19 b.), tak jeho kolega Kamil Švrdlík byl třetí ze svého týmu s patnácti body.

„Samozřejmě jsme rádi, že jsme poprvé v nadstavbě vyhráli. Byl to takový klasický zápas po třech týdnech pauzy a všichni byli zvědaví, jak to bude vypadat. Ze začátku tomu trošku chybělo tempo, ale dařilo se nám v útoku. Dobře jsme nacházeli volné střelce a z výhodných pozic jsme proměňovali s dobrou úspěšností,“ doplnil svého kolegu na pivotu Švrdlík.

BK JIP Pardubice – BK Olomoucko 96:90 (20:18 51:38 72:62). Body: Slanina 19, Vyoral 17, Švrdlík 15, Škranc 14, Půlpán 10, Pavlovič 9, Nečas a, Potoček – Rose 21, Palyza a Goga po 15, Shelton 14, Arrington 12, Váňa 7, Josipovič 3, Sehnal 2, Norwa 1. Rouzhodčí: Baloun, Vošahlík, Záruba. Fauly: 18:20. Trestné hody: 23/18 – 19/17. Trojky: 10:13. Doskoky: 39:36. Diváci: 1098.