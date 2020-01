Tucet. Pardubičtí basketbalisté dosáhli na dvanáctou výhru v sezoně. Stalo se tak v osmnáctém kole. Na vítězství 91:81 budou vzpomínat jako na vydřené. USK Praha se totiž představil jako houževnatý soupeř, který nedaroval Bekse jediný míč. A tak domácí museli vytasit trojkový kalibr a hlavního snajpra Tomáše Vyorala.

Každá výhra se počítá

Hosté vstoupili do zápasu o poznání koncentrovaněji i odhodlaněji, o čemž svědčí sedm útočných doskoků z úvodní desetiminutovky. Takovou porci si „nedovolí“ soupeři proti Pardubicím kolikrát za celý zápas

„V první půli jsme měli dva problémy. Jedním byl útočný doskok. Dvanáct pro soupeře je příliš vysoké číslo. A druhým bylo to, že jsme nechávali USK poměrně jednoduše skórovat,“ zdůrazňuje pardubický kouč Ken Scalabroni.

V kabině měl ke svým svěřencům na tato téma proslov. A jeho plamenná angličtina přinesla ovoce.

„Ve druhém poločase jsme tyto činnosti zlepšili a stačilo nám to k výhře. Zápas tak mohu hodnotit pozitivně. Každá výhra se počítá. Utkání muselo být zajímavé, protože bylo dlouho vyrovnané,“ připomíná Scalabroni.

Rychleji dopředdu

První poločas sice pardubičtí dlouháni zakončili v plusu. Ale. Ve druhé čtvrtině zlepšili střelbu, ovšem srážely je chyby známé z úvodního kvartálu. Po první půli byl poměr míčových ztrát 1:8 a poměr bodů dosažených po ztrátách 2 – 14! Za poločas daly sovy 28 bodů z podkošového prostoru.

„Museli jsme bojovat celou dobu, protože USK je dobrý tým a i když hrál venku, ukázali svou sílu. Občas, když jsme v obraně špatně komunikovali, dokázali to trestat. My jsme udělali několik zbytečných chyb, z čehož plynulo, že se na nás vždycky bodově dotáhli. Proto to vyvrcholilo tím, že jsme museli hrát až do konce, aby z toho nebyl nějaký propadák,“ poznamenal pardubický rozehrávač Viktor Půlpán.

Beksa zlomila soupeře až v závěrečném dějství. A to sérii pěti trojek v řadě.

„Ve druhé půli nám pomohlo, že jsme hráli rychleji dopředu. V první půlce nám to moc nevycházelo, měli jsme pár ztrát v přechodové fázi. Ale po přestávce jsme to zlepšili a jsme rádi, že jsme urvali výhru,“ dodal člen širšího reprezentačního kádru.

BK JIP Pardubice – USK Praha 91:81 (19:20, 44:42, 65:61). Body: Vyoral 27, Švrdlík 17, Pavlovič 16, Půlpán 15, Škranc 7, Kohout 5, Slanina 4 – Appleby 17, Sehnal 13, Proleta a Štěrba po 12, Marič 9, Mareš 8, Stevanovič 5, Křivánek 3, Petružela 2. Rozhodčí: Matějek, Kapaňa, Kovačovič. Fauly: 20:23. Pět chyb: Půlpán (Pce) – Mareš (USK). Trestné hody: 22/21 – 26/18. Trojky: 12:7. Doskoky: 45:35. Diváci: 1120.