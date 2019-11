Beksastroj se rozjížděl ztuha. Ve 13. minutě hosté prohrávali 23:30. Poté kontrovali šňůrou 9:0. Vypracovali si až šestnáctibodový náskok. Domácí se však přiblížili na rozdíl koše (80:83). Poslední pětiminutovka byla z pardubické strany excelentní.

„Jsme rádi za dnešní výsledek. Kolín vyhrál první čtvrtinu, ve druhé jsme hráli na mě trochu defenzivně, ale dali jsme několik rychlých bodů a získali vedení. Ve třetí čtvrtině jsme hráli pěkný basket, s výjimkou asi třech minut, kdy se Kolín dostal zpět do zápasu. Ve čtvrté čtvrtině jsme hráli také dobře a dovedli zápas k vítězství. Musím dodat, že Tomáš Vyoral odehrál výborné utkání. Sedm trojek ze sedmi pokusů, sedm asistencí. Další hráč, který zahrál na vysoké úrovni, byl David Škranc,“ hodnotil kouč Ken Scalabroni.

Kolín – BK JIP Pardubice 84:105 (23:21 41:48 63:76). Body: Igrutinovič 20, Vukosavljevič 18, Granič 12, Machač 10, Krefft a Richardson po 9, Kolář 6 – Vyoral 43, Škranc 26, Kohout 12, Nečas 8, Švrdlík 7, Půlpán 6, Slanina 3. Rozhodčí: Kec, Pokorný, Kubiš. Fauly: 16:20. Trestné hody: 21/13 – 18/12. Trojky: 7:15. Doskoky: 31:26. Diváci: 611.

David Škranc (křídlo BK JIP Pardubice): „Byli jsme připraveni na to, že je tu atypické prostředí. I ostatním týmům se tady hraje docela špatně. Chtěli jsme hlavně běhat, a to se nám dařilo. Řekl bych, že konečný výsledek neodpovídá průběhu zápasu, podle mě to byl vyrovnaný zápas po celou dobu."