Do předkola prostě nechtějí. Pardubičtí basketbalisté, kteří obývají šestou příčku, stáli před těžkým úkolem. V domácím prostředí hostili třetí Ústí nad Labem. K tomu nastoupili citelně oslabeni. V bláznivém utkání, které se vyvíjelo ne jako na houpačce, ale spíše centrifuze, zcela ovládli druhý poločas. Přitom těsně před koncem první půle spadli do třináctibodové jámy. A naopak po změně stran o jednadvacet vedli. V tomto zápase se znovu potvrdilo, jak umí být basketbal nevyzpytatelný.

Pardubičtí basketbalisté po velkolepém obratu srazili Ústí nad Labem. | Foto: BK Pardubice/Milan Křiček

Kooperativa NBL – skupina A1: 5. kolo BK KVIS Pardubice – Sluneta Ústí nad Labem 92:74 (27:25, 36:46, 64:54).

Body: Švrdlík 24, Potoček 18, Škifić 14, Lukeš 11, Vyoral 10, Burda a Svojanovský po 6, Vrábel 3 – Nichols 21, Autrey 17, Karlovský a Pecka po 8, Johnson, Martin, Nábělek a Haiblík po 5. Rozhodčí: Blahout, Pokorný, Jeřáb. Fauly: 23:20. Trestné hody: 25/18 – 22/26. Trojky: 12:6. Doskoky: 40:42. Diváci: 570.

Pardubičtí čahouni nemohli počítat s osovým triem Šafarčík, Pekárek, Chatman. Navzdory citelnému oslabení zahájili s obrovskou chutí. Ujali se vedení 10:4, ovšem Sluneta odpověděla sedmi body v řadě. Ústí se pak utrhlo na pět bodů. Pardubičtí reagovali devítibodovou šňůrou. První čtvrtinu zvládli o dva body vepředu. Jenže druhý kvartál jim absolutně nevyšel. Také proto, že hosté přiložili pod kotlem. Beksa čekala téměř šest minut na koš a jen přihlížela, jak se soupeř přes ni převalili po jedenácti bodech za sebou. Nakonec se v tomto období nedostala na dvojciferný počet zaznamenaných bodů. O poločase kdekdo už lámal nad domácími hůl. Ti ale zavřeli všem škarohlídům rychle ústa.

Severočeši jako by se chtěli pardubickým dlouhánům vyrovnat. Zkraje třetího hracího období jim nechali prostor pro čtrnáctibodovou sérii a rázem o čtyři prohrávali. Pak sice proměnili dvě šestky, nicméně dalších osm inkasovali. V tu chvíli se dostali Východočeši do devítibodového trháku (58:49). A netrvalo dlouho a poprvé v utkání vedli dvojciferně. Nakonec překonali protivníka ve skóre jednotlivých čtvrtin. Zatímco tu svoji zkazili 9:21, tak třetí ovládli v poměru 28:8. Dostali se do takového laufu, že personálně silnější Pandy už se do zápasu nevrátily. V závěrečném dějství hostitelé svého soupeře místy drtili. V jednu chvíli se jejich náskok vyšplhal až na jednadvacet bodů. Nevydržel, protože Ústí nechtělo odjet na sever s dvacetibodovým pytlem…

O výhře, která je pro Pardubice extrémně důležitá, rozhodl jejich týmovější výkon. Stačí se podívat do střelecké listiny, kde Sluneta měla pouze dva dvojciferné střelce.