Nošení dříví do lesa. Pardubičtí trenéři vyplísnili po utkání s USK svůj celek za nízkou efektivitu při obranných doskocích. Před zápasem s Opavou na to hráče znovu extra upozorňovali. A výsledek? Jako kdyby přednášeli v mateřské školce.

„Hráli jsme tvrdě, ale bohužel neefektivně. Měli jsme pár problémů. Tím největším byl pochopitelně doskok. Třiadvacet útočných doskoků Opavy je příliš vysoké číslo. Dali jsme soupeři možnost skórovat mnoho snadných bodů. Potíž byla také v tom, že nám se střelecky moc nedařilo. Problémy začaly ve druhé čtvrtině a pak se to s námi vezlo celý zápas,“ podotkl pardubický kouč Ken Scalabroni.

Do obou čtvrtin první půle vstoupili domácí vlažně. Ve třetí to změnili, ovšem Opava se nechala zatlačit jen na chvíli. Prakticky po celý druhý poločas si udržovala dvojciferný náskok.

„Měli jsme možnosti, jak zápas otočit v náš prospěch, ale nedokázali jsme je využít. No a pak jsme začali být frustrovaní. Místo toho, abychom si utkání užívali, jsme dřeli, ale nestačilo to. Opava si zaslouženě odváží vítězství. Rád bych poděkoval našim fanouškům. Vážíme si toho, že to nevzdávali a podporovali nás až do konce,“ dodal Ken Scalabroni.

Všechno špatně. Pokud má tým zabrzdit Opavu musí dominovat alespoň v nějaké činnosti. Jenže Beksa měla horší čísla v kolonkách trojek (8:12), doskocích (34:49) i trestných hodech (19/9 – 15/11). To nemohl eliminovat počet ztrát (9:11).

„Hlavním rozdílovým faktorem byly doskoky. Měli jsme také velký problém s pick and rollem Šiřina -Gniadek, kdy si vytvářeli volné střely. Šířa dobře najížděl a rozdával míče, Martin zase dobře trefoval. Dalším kamenem úrazu byly trestné hody. Nevím, co se stalo, protože v minulém zápase jsme nedali jediný z dvaadvaceti,“ kroutil hlavou pardubický pivot Prokop Slanina.

USK Praha - Svitavy 93:84

Facka po sedmi vítězstvích v řadě. V pravý čas? To ukážou další týdny. „Alespoň jsme viděli, že to nepůjde jenom tak a soupeři se nebudou porážet sami,“ uvedl po porážce v hale Na Folimance trenér svitavských basketbalistů Lukáš Pivoda. Jeho svěřenci nedokázali navázat na dobré defenzivní vystoupení v Ústí nad Labem, Pražané je především střelbou z dálky „rozbili“. Čtrnáct trojek, z toho jedenáct do poločasu, to byla palba jako u Verdunu.

„Nevím, co se s námi dělo, ale jako bychom přijeli jsme úplně bez obrany. V prvním poločase jsme dostali strašně moc bodů a i když jsme měnili obrany po celou dobu zápasu a zkoušeli všechno, tak nám nic nevycházelo. Byly tam asi dva nebo tři úseky, kdy jsme dokázali souvisleji bránit, ale to jsme zase byli impotentní v útoku. Ve třetí čtvrtině jsme dali patnáct bodů a na domácí jsme se nedotáhli, naopak nám ještě odskočili,“ litoval trenér Pivoda.

„Domácím výborně vycházela střelba za tři body, některé střely byly těžké, ale některé úplně otevřené a my u nich prostě nebyli,“ musel konstatovat svitavský kouč.

„Naše ztráty potrestal soupeři dvaceti body, ze svých třinácti útočných doskoků přidal dalších sedmnáct. To je celkem sedmatřicet, což je obrovském hřiště. S tím se nedá vyhrávat, tím spíše na venkovní palubovce,“ našel Pivoda další důvody nepovedeného vystoupení Turů.