Beksa na mistra nasadila a pět minut ho vozila na střeleckém kolotoči. Jenže porci patnácti bodů zdvojnásobila až na konci první půle. A to už jí ujížděl vlak. S favoritem držela krok tři čtvrtiny, ten pak dominoval.

„Nymburk byl připravený hrát. Hlavně v obraně odvedl velmi dobrou práci. Vyvíjel velký tlak na míč, hrál velice koncentrovaně, nedovolil nám téměř žádné snadné koše. My jsme měli velké problémy udržet rytmus hry. Jak čas postupoval, bylo pro nás čím dál těžší připravit si dobrou střeleckou pozici, navíc jsme začali být trošku frustrovaní,“ přiznává trenér Ken Scalabroni.

„Nemůžu říct, že bychom nebojovali a nedali do zápasu všechno. Naopak hodně jsme se snažili a bojovali jsme. Nymburk byl ale prostě lepší a my to jednoduše musíme přijmout,“ konstatoval smířlivě trenér Ken Scalabroni.

BK JIP Pardubice – ERA Basketball Nymburk 61:85 (21:25, 32:41, 46:57). Body: Pavlovič 18, Vyoral a Švrdlík po 12, Půlpán 9, Potoček 4, Nečas, Kohout a Škranc po 2 – M. Peterka 18, Hruban a Rogič po 15, Dalton 8, Pumprla a Kříž po 7, Benda a Hankins po 6, Tůma a Šafarčík po 2. Rozhodčí: Matějek, Jeřáb, Nejezchleb. Fauly: 18:20. Trestné hody: 18/14 – 13/5. Doskoky: 42:42. Diváci: 1391.

Ozren Pavlovič (hráč domácích):

"Byl to zápas dvou velmi kvalitních týmů. Měli jsme možnost vidět, proč je Nymburk v české lize zatím neporažený. Ze začátku nám to padalo, ale jak jsme začali více prohrávat, nebyli jsme už mentálně tak pozitivní a v útoku se nám přestalo dařit. Celkově si myslím, že jsme podali dobrý výkon, ale oni zkrátka hráli lépe a zaslouženě vyhráli.

Oren Amiel (trenér hostů):

"Hráli jsme hodně fyzicky, hodně agresivně. Klíč k vítězství byl v naší obraně, ale měli jsme hodně dobrých momentů i v útoku. Přestože až do třetí čtvrtiny to bylo hodně vyrovnané, nakonec se prokázala naše větší kvalita."

Pavel Pumprla (hráč hostů):

"Byl to takový náš letos už klasický zápas, kdy dvě tři čtvrtiny je to vyrovnané, držíme náskok okolo deseti bodů, ale zatím nám to fungovalo a zafungovalo to i dnes. Držíme se svojí hry, konzistentní hrou a dobrou obranou rozdíl ve skóre natáhneme a často to skončí o 20 a víc bodů, což se podařilo i dneska. I když by bylo samozřejmě jednodušší rozhodnout zápas už v první půlce, tak když to dopadne takto, myslím, že nám to nevadí."