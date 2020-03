Všude okolo nás. Zatímco v minulém století se mohlo mluvit takhle o přírodě, tak současný svět je prošpikován moderní technologií. K nejvýraznějším výdobytkům doby patří mobilní telefony a s nimi jdou ruku v ruce sociální sítě. Drtivá většina jim podlehla, najdou se však výjimky. A to i mezi sportovci, kteří jsou známější než obyčejní lidé. Jedním z nich je RADEK NEČAS, kapitán basketbalistů Pardubic.

Vaše jméno nefiguruje na žádné ze sociálních sítí. Jste tedy jejich odpůrcem?

Úplným odpůrcem nejsem. Používám WhatsApp. Tím to ale končí (usměje se).

Nikdy jste se nepřipojil k většině uživatelům?

Novodobým vymoženostem jakou jsou Facebook, Instagram nebo Twitter se zatím úspěšně vyhýbám.

Zatím. Znamená to, že do budoucna to nevylučujete?

Přečkal jsem boom Facebooku a on už je teď, dalo by se říct, out. V současné době se více prosazuje Instagram. Tak počkám až tyto věci přejdou a objeví se jejich inovace. Pak se možná k novodobé komunikaci připojím.

Proč jste se rozhodl zmíněné sociální sítě bojkotovat?

Pozoruji okolí a mám z něj potvrzené, že člověk ač nechce, tak na sociálních sítíchh tráví strašně moc času. Sledování toho, co dělají ostatní, nebo co postují, mě nikdy moc nebralo. Raději se s těmi lidmi potkám, nebo si zavoláme. WhatsApp využívám hlavně na psaní.

Řadíte se ke starší generaci, která se řídí heslem: Mobil je dobrý sluha ale zlý pán?

Ano, pod to bych se podepsal. Nicméně mobil, a někdy bohužel, je i mou neodmyslitelnou součástí. Usnadnil nám dorozumívání, ovšem nic se nemá přehánět. Dělám na něm jen to nejdůležitější. Navíc nejsem žádný exhibionista, takže nemám potřebu se předvádět. Své soukromí si bedlivě střežím. Myslím si také, že nejsem natolik mediálně známý, aby lidi sledovali, co zrovna dělám.

Stáváte se terčem poznámek ve smyslu: Šutys, tak už se někde registruj?

Ne, kluci si ze mě neutahují. Spíše to beru jako devízu, když je vyvěšená společná fotka týmu na sociálních sítí. Všichni tam jsou označení a já jediný tam nemám jmenovku. Mám to jako takové privilegium (úsměv).

Vážněji. Máte děti. Jak řešíte jejich přístup k mobilům?

Nejstarší dceři jedenáct, prostřednímu synovi osm a nejmladšímu téměř dva roky. Když starší děti byly malé, tak neexistovalo, aby měly přístup k mobilu. Respektive, jsme jim ho nedávali na hraní ani na sledování pohádek. Dceři jsme pořídili mobil až když začala samostatně chodit do školy. Abychom s ní mohli být v kontaktu. Syna to čeká až příští rok.

Funguje ve vaší rodině jen jako zpětná vazba?

Přesně tak. Když jdou děti někam sami, tak aby nám oznámily, že dorazily na místo. Jinak ho nepotřebují. Stále je to telefon, a ten má sloužit především k zavolání. A ne se přes něj koukat na you tube nebo další aplikace.

Přesto regulujete dětem čas na mobilním telefonu?

Dcera je naštěstí dost rozumná, že ho příchodu domů nemá tendenci mít telefon neustále u sebe. Slouží jí jen jako komunikační prostředek na esemesky a hovory. Asi je jedna z mála, protože většina dětí v jejím věku Facebook či Instagram mají. Budeme jedině rádi, když to bez nich zvládne co nejdéle.

Děti jsou na sociálních sítích snadným terčem, ať už ze strany sexuálních predátorů či jiných nezvaných hostů. Poučil jste dceru o riziku?

Doma o tom mluvíme. Snad to nejde jedním uchem tam a druhým ven, protože nebezpečí na sociálních sítích i internetu samotném číhá na každém kroku.