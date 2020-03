Ano, podle náznaků posledních dnů se k tomu schylovalo. I tak proletěla ta zpráva sportovním světem jako blesk rozsévající kolem sebe spoušť a nejistotu. Olympijské hry letos v Tokiu nebudou. Reagovat na to museli i čeští basketbalisté, kteří pořád pracovali i s variantou, že se na konci června vydají do Kanady utkat se o jedno volné místo na turnaji pod pěti kruhy.

„Dneska olympijský výbor potvrdil, že olympiáda nebude. Nicméně v tuto chvíli ještě FIBA oficiálně nepotvrdila, že ruší olympijskou kvalifikaci, i když samozřejmě z kroku Mezinárodního olympijského výboru se dá usuzovat, že k tomu dojde. Nicméně pokud my nebudeme mít od FIBA černé na bílém, že kvalifikaci ruší, nemůžeme postupovat tak, že nikam nejedeme,“ je v trochu schizofrenní situaci Michal Šob.

Je totiž na 99 % jasné, že kvalifikace se letos konat nebude. Kanadský olympijský výbor jako jeden z prvních oznámil, že své sportovce na Hry letos rozhodně nepošle. Navíc by kvalifikace při odsunutí nedávala žádný logický smysl.

I když logicky od FIBA v uplynulých hodinách žádná oficiální zpráva nepřišla, může se Šob soustředit hlavně na variantu bez letní kvalifikace: „Jsme rádi, že se definitivně rozhodlo o OH pro tento rok. Díky tomu je hodně věcí zase o něco jasnějších. V tuto chvíli zastavujeme všechny přípravy na olympijskou kvalifikaci, protože se dá předpokládat, že nebude. Především chceme eliminovat veškeré ekonomické ztráty, které by neměly být nikterak velké. Podařilo se nám dokonce i stornovat letenky.“

Odklad by k ničemu nevedl

Finální rozhodnutí, ke kterému celosvětová pandemie bohužel směřovala, se mohlo ještě pár týdnů odkládat. K ničemu by to ale zdá se nevedlo. Alespoň se teď některé neznáme ve složitém vzorci odkryly. My jako tým kvitujeme, že rozhodnutí padlo už dneska. Byla na něj totiž navázána řada dalších možností. Myslím, že i FIBA a další sportovní organizace čekaly na rozhodnutí MOV a tomu se všichni přizpůsobí. Teď se odblokovala první kostička domina a uvidíme, jak bude FIBA reagovat. Pozitivem je to, že se začíná něco dít a překlenujeme vakuum, kdy nemáme moc informací,“ hledá pozitivum Šob.

Stejně jako řada ostatních lidí je v této situaci odkázán na rozhodnutí mezinárodního řídícího orgánu. S napětím proto bude vyčkávat, jak se k celé situaci postaví FIBA: „Čekáme na její vyjádření, abychom věděli, která nejbližší basketbalová událost nás čeká. Zatím dle prognóz to vypadá na listopadové kvalifikační okno.“

Pokud se potvrdí zprávy, že Hry v Tokiu jsou posunuty o rok na léto 2021, může to být podle reprezentačního manažera problém pro další již naplánované akce. „Kalendář na rok 2021 je už tak dost nabitý. V únoru máme kvalifikační okno na EuroBasket, pak by Praha měla pořádat jednu z jeho skupin a zároveň by se měla hrát olympijská kvalifikace i olympijské hry. To by bylo kalendář mužského reprezentanta naprosto vražedné. Navíc si k tomu musíme připočítat, že by měl odehrát regulérní klubovou soutěž,“ vypočítává Šob zdánlivě nekonečný seznam akcí, které by museli hráči absolvovat.

„Interně jsme si přáli, aby olympiáda byla až 2022. To pro nás bylo jednodušší, ale o tom my nerozhodujeme. V tu chvíli by se mohla hrát regulérní olympijská kvalifikace,“ prozrazuje přání, které by jistě mělo i blahý vliv na EuroBasket 2021.

Nebo že by přece jen bylo pozitivum i na posunu přesně o rok? „Na druhou stranu, kdyby byla olympiáda už za rok a kalendář zůstal, jaký je. Kvalifikace by se do něj těžko někam vměstnala. V tu chvíli by pro nás byla větší šance, že bychom se na olympiádu dostali bez kvalifikace. To se dostáváme už ale do říše spekulací, protože nikdo neví, jak k tomu FIBA kalendářně přistoupí,“ usmívá se Šob.

Teď tedy nastává další fáze čekání. Jak se ale ukázalo v posledních týdnech už několikrát, vše se může změnit z minuty na minutu. Je potřeba být připraveni na všechny (ne)možné varianty.