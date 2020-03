Pardubický týden… Ten anglický, kdy se hrají tři utkání v jednom týdnu, totiž oproti zápřahu Beksy v těchto dnech bledne závistí… Minulou sobotu hrála s Opavou, v pondělí s Vídní, dnes s Děčínem a v sobotu ve Svitavách.

2. semifinále Alpe Adria Cupu BK JIP Pardubice – BC Hallmann Vídeň 85:82.

Po venkovní výhře 86:83 už viděli všichni Beksu ve finále. První poločas odvety je však vyvedl z omylu. Vídeň bojovala jako o život, zatímco domácí přistoupili k zápasu poněkud vlažněji. Po změně stran sice přidala na agresivitě i soustředěnosti, nicméně soupeř byl rozjetý.

„Nebylo to od nás úplně ideální. Možná jsme si mysleli, že to půjde jednoduše. Jenže jsme nechali soupeře rozehrát a zase jsme se podřídili jeho hře. Hráli jsme pomalu a pak to tak na palubovce vypadalo,“ přiznal sebekriticky pardubický rozehrávač Tomáš Vyoral.

Přitom rakouský tým, kterému se může přezdívat cizinecká legie, dorazil do Pardubic pouze se sedmi hráči.

„To ano, ale hráli jsme proti týmu, který měl celou dobu na palubovce pět schopných střelců. Takže je bylo poměrně těžké bránit. Měli jsme s tím problém celý zápas. Navíc nám stejně jako v prvním duelu nešla ani obrana soupeřova pick and rollu. Věděli jsme ale, že když se budeme držet plánu, tak máme slušnou šanci vyhrát. Naštěstí to tak dopadlo,“ oddychl si pardubický křídelník Ozren Pavlovič.

Jeden z těch, o kterých hovořil, se jmenuje Detrick. V utkání zaznamenal 37 bodů, když trefil šest trojek a proměnil devět trestných hodů z jedenácti. Právě on měl na ruce postup svého týmu. Jenže minutu před koncem za stavu 81:81 využil pouze jednu šestku ze tří.

„Jsem šťastný, že jsme vyhráli. Byl to velice obtížný zápas. Nebyli jsme moc čerství, naopak Vídeň hrála dobře. Stejně jako v prvním utkání jsme vyhráli těsně, což svědčí o vyrovnanosti série,“ hodnotil pardubický kouč Keneth Scalabroni.

Kooperativa NBL- Dnes 18.00: BK Armex Děčín (8. místo, 10/17) – BK JIP Pardubice (5., 15/12).

V základní části platilo pravidlo: Můj dům – můj hrad. V Děčíně se však bude hrát kvůli koronaviru ve zcela prázdné hale. Bílé peklo tak Beksu nespálí.

„Pokud nás bude zdobit kolektivní hra, velké množství doskoků a koncentrovaný výkon, budeme mít obrovskou šanci odvézt si vítězství. Klíčové bude, abychom se vyvarovali výpadku, jaký jsme měli v Děčíně v závěru základní části,“ upozorňuje pardubický asistent Adam Konvalinka.

„Není jednoduché hrát tři zápasy v pěti dnech. Máme ale dost hráčů a každý z nás může sehrát důležitou roli v boji o vítězství. Děčín je těžkým soupeřem, hlavně na domácím kurtu. Bude to boj, ale když do zápasu půjdeme naplno, máme velkou šanci na výhru,“ míní Pavlovič.